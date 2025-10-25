WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende mulher ligada a facção criminosa em Campo Grande

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), pr...

25/10/2025 14h30
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), prendeu nesta sexta-feira (24), no Bairro Jardim Centenário, em Campo Grande, uma mulher de 28 anos, integrante de facção criminosa. Ela foi condenada por roubo qualificado pela restrição de liberdade e tráfico interestadual de drogas.

A ação faz parte de investigações voltadas ao combate ao crime organizado e à redução dos índices de criminalidade. A autora, conhecida no meio criminoso como “Princesinha do PCC”, possui um histórico de prisões e evasões do sistema prisional.

Ela havia sido presa em 1º de março de 2020 e solta em 22 do mesmo mês. Foi novamente presa em flagrante em 11 de junho de 2020, posteriormente condenada e transferida ao regime semiaberto em 20 de setembro de 2023.

Em novembro do mesmo ano, fugiu, sendo recapturada em 22 de novembro de 2024. Em março de 2025, obteve novo benefício, voltando a se evadir. Nesta sexta-feira ela foi localizada e presa novamente, permanecendo à disposição do Juízo das Garantias.

