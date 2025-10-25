WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão em Campo Grande

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), cumpriu dois mandados de prisão na sexta-feira (...

25/10/2025 14h30
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), cumpriu dois mandados de prisão na sexta-feira (24) em diferentes regiões de Campo Grande.

Por volta das 11h, os policiais localizaram L.A.O.F. (37) nas imediações do Bairro Parque dos Laranjais. Após consulta ao sistema, foi confirmado que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Campo Grande.

Durante a abordagem, o indivíduo informou ter retirado a tornozeleira eletrônica. Ele foi conduzido à 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª Deam) para os procedimentos cabíveis.

Mais tarde, por volta das 15h, os investigadores localizaram C.I.S.C. (23) no Bairro Taveirópolis. Contra ela havia um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de Campo Grande, relacionado a processo por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006). A mulher foi apresentada na Delegacia de Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac Cepol), para cumprimento da ordem judicial.

 

