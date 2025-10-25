WhatsApp

Polícia Civil - MS

2ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande conclui diligências da Operação Virtude

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da 2ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, concluiu na tarde de sexta-feira (24) as diligên...

25/10/2025 13h25
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da 2ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, concluiu na tarde de sexta-feira (24) as diligências realizadas no âmbito da operação “Virtude”. A ação teve como objetivo verificar as condições de vida de idosos que tiveram suas situações comunicadas à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.

Ao longo da operação, foram realizadas quatro rodadas de visitas domiciliares em diversos bairros da capital, entre eles José Abrão, São Francisco, Monte Castelo, Jardim Seminário, Jardim Anache, Nova Lima e Jardim Columbia. Em algumas residências, as equipes identificaram idosos em situações que demandam acompanhamento por parte dos órgãos de saúde e assistência social.

Durante as visitas, os policiais orientaram os idosos e familiares sobre direitos, cuidados básicos e canais de denúncia, reforçando o compromisso da Polícia Civil na proteção da pessoa idosa e na integração com instituições de apoio e assistência.

A operação “Virtude” é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem por objetivo de combater crimes contra a população idosa. Ela é realizada ao  longo do mês de outubro, em todo o país, em referência à promulgação do Estatuto da Pessoa Idosa. 

A ação tem como foco a apuração de denúncias de maus-tratos, abandono e negligência, além da promoção de medidas preventivas e educativas voltadas à garantia de um atendimento integral e humanizado à população com mais de 60 anos de idade.

 

 

