BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Ação conjunta das Polícias Civil e Militar impede execução de mulher e prende integrantes de facção criminosa, em Sonora

Na madrugada de sexta-feira (24), uma ação integrada entre as Polícias Civil e Militar resultou na prisão em flagrante de quatro pessoas ligadas à ...

25/10/2025 11h16
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na madrugada de sexta-feira (24), uma ação integrada entre as Polícias Civil e Militar resultou na prisão em flagrante de quatro pessoas ligadas à uma facção criminosa com braço forte no Rio de Janeiro e ramificações em todo o país e impediu a execução de uma mulher que seria morta durante um “Tribunal do Crime”.

As equipes foram acionadas após denúncia informando que uma mulher estaria sendo espancada em uma residência localizada na Rua Espírito Santo, em Sonora-MS. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram, pelo portão entreaberto, dois homens segurando a vítima enquanto uma terceira pessoa mantinha uma faca encostada em seu pescoço.

Diante da situação de flagrante, os militares intervieram de imediato, impedindo o crime. A vítima correu em direção à equipe pedindo socorro e relatou que seria morta por ter mantido contato com um integrante de facção rival, originária de São Paulo.

Durante a ação, uma das pessoas envolvidas confessou integrar facção originária do Rio de Janeiro e indicou o endereço de outro membro do grupo, onde seriam armazenadas drogas. No local, as equipes encontraram 182 gramas de maconha, 49 gramas de pasta base de cocaína e 219 gramas de skunk, confirmando a prática de tráfico de drogas e a atuação organizada da facção na cidade.

Os quatro envolvidos foram presos em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa. Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sonora, onde permanecem à disposição da Justiça.

 

