Polícia Civil fecha ponto de drogas e prende quatro pessoas por tráfico e associação para o tráfico em Jardim

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da 1ª Delegacia de Jardim, deflagrou nesta sexta-feira (24) uma operação voltada ao combate ao tráfico de drogas no município.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência identificada como ponto de venda de entorpecentes, os policiais localizaram diversas porções de drogas, quantia em dinheiro e anotações referentes à movimentação do comércio ilícito. A ação de busca contou com o apoio do canil da Polícia Militar.

No local, um casal responsável pelo imóvel e outras duas pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação integra conjunto de medidas permanentes da Polícia Civil no enfrentamento à criminalidade, visando desarticular pontos de venda de drogas e reforçar a segurança da população.