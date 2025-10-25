WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil fecha ponto de drogas e prende quatro pessoas por tráfico e associação para o tráfico em Jardim

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da 1ª Delegacia de Jardim, deflagrou nesta sexta-feira (24) uma operação voltada ao combate a...

25/10/2025 11h16
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da 1ª Delegacia de Jardim, deflagrou nesta sexta-feira (24) uma operação voltada ao combate ao tráfico de drogas no município. 

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência identificada como ponto de venda de entorpecentes, os policiais localizaram diversas porções de drogas, quantia em dinheiro e anotações referentes à movimentação do comércio ilícito. A ação de busca contou com o apoio do canil da Polícia Militar. 

No local, um casal responsável pelo imóvel e outras duas pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação integra conjunto de medidas permanentes da Polícia Civil no enfrentamento à criminalidade, visando desarticular pontos de venda de drogas e reforçar a segurança da população.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Ação conjunta das Polícias Civil e Militar impede execução de mulher e prende integrantes de facção criminosa, em Sonora
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende homem por homicídio em Rio Brilhante
© Marcello Casal JrAgência Brasil Prêmio de R$ 95 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado
Nioaque, MS
Atualizado às 09h05
35°
Parcialmente nublado Máxima: 40° - Mínima: 24°
33°

Sensação

6.15 km/h

Vento

22%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 2 horas Ação conjunta das Polícias Civil e Militar impede execução de mulher e prende integrantes de facção criminosa, em Sonora
Há 2 horas Outubro Rosa: como receber o auxílio-doença em tratamento de câncer
Há 2 horas Polícia Civil fecha ponto de drogas e prende quatro pessoas por tráfico e associação para o tráfico em Jardim
Há 4 horas Brasília recebe Marcha das Mulheres Negras em 25 de novembro
Há 4 horas Polícia Civil prende homem por homicídio em Rio Brilhante
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência Mário Moreira e Nísia Trindade reforçam importância da imunização
2
Há 7 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
3
Há 7 dias Governo do Estado inaugura pavimentação da Estrada Municipal NA-18, em Nova Andradina
4
Há 6 dias Concurso 2929: Mega não tem acertador e prêmio vai a R$ 76 milhões
5
Há 2 dias Frigorífico em Nioaque é alvo de megaoperação por sonegar R$ 779 milhões
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados