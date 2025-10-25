WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende homem por homicídio em Rio Brilhante

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Rio Brilhante, prendeu na tarde desta quinta-feira (23) um homem investigado ...

25/10/2025 09h00
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Rio Brilhante, prendeu na tarde desta quinta-feira (23) um homem investigado por ter executado um morador do bairro Vila Fátima em março deste ano.

A vítima foi morta com um disparo de arma de fogo na cabeça, dentro de uma residência. Desde então, a Polícia Civil vinha realizando diligências e colhendo elementos que levaram à identificação e localização do indivíduo.

Com base nos elementos reunidos no inquérito policial, foi representada e deferida a prisão do investigado, que agora permanecerá à disposição da Justiça.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Ação conjunta das Polícias Civil e Militar impede execução de mulher e prende integrantes de facção criminosa, em Sonora
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil fecha ponto de drogas e prende quatro pessoas por tráfico e associação para o tráfico em Jardim
© Marcello Casal JrAgência Brasil Prêmio de R$ 95 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado
Nioaque, MS
Atualizado às 12h05
39°
Parcialmente nublado Máxima: 40° - Mínima: 24°
37°

Sensação

5.82 km/h

Vento

18%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 2 horas Ação conjunta das Polícias Civil e Militar impede execução de mulher e prende integrantes de facção criminosa, em Sonora
Há 2 horas Outubro Rosa: como receber o auxílio-doença em tratamento de câncer
Há 2 horas Polícia Civil fecha ponto de drogas e prende quatro pessoas por tráfico e associação para o tráfico em Jardim
Há 4 horas Brasília recebe Marcha das Mulheres Negras em 25 de novembro
Há 4 horas Polícia Civil prende homem por homicídio em Rio Brilhante
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência Mário Moreira e Nísia Trindade reforçam importância da imunização
2
Há 7 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
3
Há 7 dias Governo do Estado inaugura pavimentação da Estrada Municipal NA-18, em Nova Andradina
4
Há 6 dias Concurso 2929: Mega não tem acertador e prêmio vai a R$ 76 milhões
5
Há 2 dias Frigorífico em Nioaque é alvo de megaoperação por sonegar R$ 779 milhões
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados