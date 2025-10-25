Polícia Civil prende homem por homicídio em Rio Brilhante

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Rio Brilhante, prendeu na tarde desta quinta-feira (23) um homem investigado por ter executado um morador do bairro Vila Fátima em março deste ano.

A vítima foi morta com um disparo de arma de fogo na cabeça, dentro de uma residência. Desde então, a Polícia Civil vinha realizando diligências e colhendo elementos que levaram à identificação e localização do indivíduo.

Com base nos elementos reunidos no inquérito policial, foi representada e deferida a prisão do investigado, que agora permanecerá à disposição da Justiça.