Aniversário
BBQ - Churrasco
Economia

Petrobras prorroga inscrições para projetos socioambientais

Prazo vai até 11 de novembro

25/10/2025 07h59
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras prorrogou até 11 de novembro o prazo de inscrições para a seleção pública Soluções Baseadas na Natureza para Adaptação e Resiliência Climática nas Cidades. O edital vai destinar R$ 21 milhões a projetos socioambientais nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul.

A iniciativa é inédita e direcionada ao enfrentamento das mudanças climáticas em áreas urbanas, com a intenção de fortalecer a resiliência de cidades e comunidades vulneráveis. O foco é apoiar infraestruturas verdes e azuis e tecnologias comunitárias que contribuam para mitigar impactos climáticos, restaurar ecossistemas e estimular a bioeconomia.

Serão priorizados projetos nas cidades de Canoas, Esteio, Porto Alegre, Gravataí, Viamão, Novo Hamburgo e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, o edital abrange os municípios de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, Bertioga e Guarujá. As propostas podem atuar de forma ampliada, além dos municípios priorizados, desde que na mesma bacia hidrográfica

De acordo com o gerente-executivo de Responsabilidade Social da Petrobras, José Maria Rangel, o edital amplia a atuação da companhia diante da crise climática . “Estamos estruturando uma frente dedicada a soluções baseadas na natureza, com potencial de gerar ganhos em conservação, restauração e resiliência urbana”, afirma.

A ação reforça o compromisso da companhia com investimentos socioambientais de impacto e com a adaptação das cidades a eventos climáticos extremos .

