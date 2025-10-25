WhatsApp

Mato Grosso do Sul

Alinhamento estratégico entre presencial e digital eleva o padrão no atendimento ao cliente do Detran-MS

Gestores e equipe do Call Center discutiram estratégias para garantir mais agilidade e uniformidade nas informações prestadas ao públicoO time de g...

25/10/2025 07h59
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Gestores e equipe do Call Center discutiram estratégias para garantir mais agilidade e uniformidade nas informações prestadas ao público

O time de gerentes da Agência Regional de Trânsito de Campo Grande, liderado pela gerente Juliana Castro, e a diretora de Habilitação em substituição, Evelyn Campagna, participaram nesta quinta-feira (23) de uma reunião de alinhamento com a equipe do Call Center do Detran-MS que são as pessoas por trás da atendente virtual Glória, seja via ligação ouwhatsappno número (67)3368-0500.

O grupo destacou que a Glória vem conquistando a preferência do público. Foi observado ainda que o número de ligações vem diminuindo, enquanto cresce o volume de atendimentos via WhatsApp. “Nos últimos três meses, ela trouxe um diferencial ao atendimento e vem conquistando também o público do interior”, destacou a coordenadora doContact Center,Dione Mara Possan.

>Atendente Virtual Glória está disponível 24h por dia com atendimento humanizado das 7h as 18h
>Atendente Virtual Glória está disponível 24h por dia com atendimento humanizado das 7h as 18h

Ela destacou ainda a importância da troca direta de informações entre as equipes. “Essas reuniões são muito produtivas porque permitem alinhar as informações entre quem atende o cidadão nas agências e quem faz o atendimento digital. Precisamos falar a mesma linguagem para garantir que o cliente receba as orientações corretas, independentemente do canal por onde busca o Detran-MS”, afirmou.

Ela também ressaltou a evolução dos resultados. “Os gráficos mostram uma melhora significativa nos indicadores, com redução no volume de ligações e crescimento nos atendimentos realizados pela Glória. O atendimento tem se tornado mais ágil e eficiente, e isso é percebido pelos próprios cidadãos”, completou.

Para a gerente Juliana Castro, a iniciativa fortalece a integração entre as equipes e garante maior qualidade no atendimento ao cidadão. “Esses encontros são importantes para mantermos o time alinhado, valorizando quem está na linha de frente e garantindo que o cidadão seja bem atendido em todos os canais do Detran-MS”, destacou.

Como encaminhamento, ficou definido que reuniões de alinhamento serão realizadas quinzenalmente, promovendo a integração do time de gerentes da ARTCG e agentes de atendimento do call center.

Atualmente, o Call Center conta com 29 agentes de atendimento por período, com funcionamento das 7h às 18h.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS
Fotos: Rachid Waqued/Detran

