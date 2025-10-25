3ª Corrida dos Poderes reúne mais de 4 mil participantes e movimenta Campo Grande neste sábado

A 3ª edição da Corrida dos Poderes acontece neste sábado (25), em Campo Grande. O evento que celebra o Dia do Servidor Público e integra o calendário esportivo de Mato Grosso do Sul, já entrou para a história antes mesmo da largada, com recorde de inscrições, confirmando a força do ação que une esporte, cidadania e solidariedade.

Marcada para às 17h10, com largada em frente à Assembleia Legislativa, a Corrida dos Poderes contará com percursos de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km (corrida), além da prova infantil. A edição de 2025 traz novidades que reforçam a inclusão, como a estreia da categoria 60+, fruto de parceria com a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul). Após o sucesso do “kids” na edição passada, a corrida ampliou ainda mais o público participante, incentivando diferentes gerações a praticarem atividade física.

A 3ª Corrida dos Poderes é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e apoio da Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e TCE-MS (Tribunal de Contas de MS).

O primeiro lote, exclusivo para servidores estaduais, movimentou a plataforma online e registrou 8 mil acessos simultâneos. Em apenas 23 minutos, 2 mil vagas foram preenchidas. O segundo lote, destinado ao público em geral, também esgotou rapidamente, com 500 inscrições em 3 minutos. A procura intensa se repetiu nas novas modalidades. A categoria “kids” alcançou 200 inscritos em apenas 4 minutos, enquanto a modalidade voltada aos servidores públicos teve 1,5 mil vagas concluídas em 1 hora e 7 minutos. Com esse desempenho, a competição se consolida como uma das mais aguardadas do Estado. Ao todo, a corrida contará com a participação de 4,2 mil pessoas.

“É um privilégio promover a 3ª Corrida dos Poderes, em uma área tão bonita e arborizada da nossa cidade. Além de valorizar esse espaço, vamos celebrar um esporte que tem incentivado cada vez mais pessoas a se movimentarem e a cuidar da saúde. Temos aqui grandes nomes, como o atleta Yeltsin Jacques, que inspiram e mostram o quanto o esporte transforma vidas. E para quem não pôde participar desta vez, fica o convite: prepare-se e não perca a próxima oportunidade”, frisou o secretário da Setesc, Marcelo Ferreira Miranda.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nuñez, a Corrida dos Poderes é um momento importante para o esporte e para as corridas de rua em Mato Grosso do Sul. “Estamos entusiasmados com mais uma edição da Corrida dos Poderes, que já faz parte do calendário do servidor público. Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e celebração do Dia do Servidor. Uma oportunidade de valorizar o esporte, promover a saúde e fortalecer a integração entre todos os participantes.”

A premiação principal será entregue no dia da corrida e os troféus serão distribuídos em cerimônia no dia 29 de outubro.

Percursos

Serviço

3ª Corrida dos Poderes

Sábado, 25 de outubro de 2025, a partir das 15h.

Horário da largada: 17h10.



Local

Assembleia Legislativa de MS (estacionamento).

Av. Des. José Nunes da Cunha s/n.

Parque dos Poderes – Campo Grande | MS.



Informativo - Interdição de vias

Programação

15h00 – Abertura da Arena

16h00 – Corrida Kids

17h10 – Largada Pernas Solidária

17h15 – Largada Corrida 5 km e 10 km

17h20 – Largada Caminhada

18h50 – Premiação

19h15 – Show Chicão Castro e Banda



Para mais informações acesse o site oficial da Corrida dos Poderes: https://corridadospoderes.ms.gov.br/

