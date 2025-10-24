Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas em Nova Andradina

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Nova Andradina, cumpriu, nesta semana, mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário, após representação da autoridade policial responsável pela investigação. A medida foi requerida no curso de inquérito policial instaurado para apurar a prática dos crimes de ameaça, furto, dano e descumprimento de medida protetiva de urgência, previstos no Código Penal e na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Durante a apuração, foram colhidos elementos que demonstraram a reincidência das condutas violentas e o descumprimento reiterado de medidas protetivas, circunstâncias que evidenciaram o risco à integridade física e psicológica da vítima. O autor foi localizado e preso, sendo posteriormente encaminhado à unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.