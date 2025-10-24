Polícia Militar impede homicídio e desarticula grupo ligado ao tráfico em Sonora

Coxim (MS)– Uma ação rápida e coordenada da Polícia Militar, na noite desta quinta-feira (23/10), impediu um homicídio e desarticulou um grupo ligado a uma facção criminosa que realizava um “tribunal do crime” na cidade de Sonora.

Por volta das 23h40, os policiais foram acionados por um homem que informou que sua amiga, de 17 anos, havia pedido socorro ao presenciar uma mulher sendo brutalmente agredida por três pessoas em uma residência na Rua Espírito Santo.

Ao chegarem ao local, os militares visualizaram, pelo vão do portão entreaberto, duas mulheres — de 20 e 39 anos — segurando uma mulher de 25 anos que estava ajoelhada. Um homem, de 23 anos, mantinha uma faca encostada no pescoço da vítima, enquanto uma quarta envolvida, de 35 anos, também participava da agressão.

Diante do flagrante, a equipe adentrou o imóvel. Ao perceber a presença policial, os agressores soltaram a vítima e tentaram se afastar. A mulher correu em direção aos policiais pedindo socorro, afirmando que os suspeitos pretendiam matá-la.

Durante o atendimento, a vítima relatou ser usuária de drogas e que havia adquirido cocaína de um homem atualmente preso em Campo Grande. Segundo ela, integrantes de uma facção criminosa rival descobriram a transação e passaram a ameaçá-la, alegando que apenas drogas comercializadas por seu grupo poderiam ser consumidas na cidade.

Ainda conforme a vítima, os agressores a espancaram enquanto realizavam uma chamada de vídeo com outros membros da facção, na qual ela foi “julgada” e condenada à morte. O ato, conhecido como “tribunal do crime”, foi interrompido no momento em que a Polícia Militar entrou na residência.

Os envolvidos — quatro adultos, com idades entre 20 e 39 anos — receberam voz de prisão.

Durante a ocorrência, o homem de 23 anos afirmou ter vindo de Rondonópolis (MT) a mando da facção e indicou outro endereço onde estaria armazenada uma grande quantidade de drogas.

Com o apoio da Polícia Civil, as guarnições se deslocaram até o local, pertencente a um adolescente de 17 anos, e localizaram aproximadamente 450 gramas de entorpecentes — entre pasta base de cocaína, skunk e maconha. O menor confessou ser responsável por guardar e distribuir as drogas para o grupo criminoso.

Todos os envolvidos — quatro adultos e um adolescente — foram encaminhados ao hospital local para exames de corpo de delito e, posteriormente, entregues à Delegacia de Polícia Civil de Sonora.

O Comandante da Polícia Militar de Sonora, Tenente Agnaldo Santos de Oliveira, destacou que a ação demonstra o compromisso da corporação em garantir a segurança e a ordem pública, impedindo execuções e desarticulando núcleos ativos de facções criminosas na cidade.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM