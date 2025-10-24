WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Democracia: Poder que emana do povo e existe para cada um

Uma prática que iniciou na Grécia Antiga garante que as pessoas exerçam a cidadania, participando nas decisões políticas do local onde vivem, seja ...

24/10/2025 19h56
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
O voto é a forma principal de exercício da democracia em nosso País
O voto é a forma principal de exercício da democracia em nosso País

Uma prática que iniciou na Grécia Antiga garante que as pessoas exerçam a cidadania, participando nas decisões políticas do local onde vivem, seja um município, um estado ou um país. É a democracia que permite a soberania de um povo. E o voto popular é uma das maneiras mais conhecidas que legitima esse poder.

A escolha de representantes que irão trabalhar pelo bem comum por meio do voto nem sempre foi universal, mas evoluiu até incluir todos no processo político. O Dia da Democracia é celebrado em 25 de outubro, a data homenageia Vladimir Herzog, vítima da ditadura militar. A escolha da data simboliza a resistência contra a opressão e a censura da ditadura, e representa um tributo à memória daqueles que lutaram pela liberdade e pela democracia no país. 

A ditadura militar foi um período da história do Brasil que inicia com o golpe de Estado de 1964, que deixou mortos e desaparecidos, instituiu a censura na imprensa e houveram exílios e cassação de políticos.

O fim dessa história é conhecido por alguns, o eco do movimento “Diretas Já” pelas ruas do Brasil elegeu o presidente Tancredo Neves, de forma indireta, por um colégio eleitoral. O mineiro não empossado devido a problemas de saúde, sendo seu vice, José Sarney, o primeiro presidente da redemocratização, determinando assim o fim da ditadura.

Outro grande marco da democracia em nosso País, após a redemocratização, foi a publicação da Constituição de 1988, aí está o estabelecimento do Estado Democrático de Direito. Um dos pilares para o trabalho que é feito na Assembleia Legislativa é exatamente a democracia, um direito conquistado e exercido diariamente. 

Livro digital

Livro digital da ALEMS que fala sobre exercício de cidadania

A Gerência de Site e Mídias Sociais, que integra a Secretaria de Comunicação Institucional (SCI) produziu o livro digital “Democracia Pantaneira”, escrito pela jornalista Glaucia Jandre e ilustrado por Luciana Kawassaki. O livro compõe a coleção "Cidadania é o Bicho" e fala do exercício da democracia realizado por meio do voto dos personagens, bichos que vivem no Pantanal, de uma forma lúdica, para a fácil assimilação e compreensão de crianças e adultos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas em Nova Andradina
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar impede homicídio e desarticula grupo ligado ao tráfico em Sonora
Foto: Divulgação/PM - MS PMMS participa do COP Internacional 2025 com palestra, deliberações do CNCG e visita técnica sobre novas tecnologias de segurança
Nioaque, MS
Atualizado às 18h05
33°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 24°
31°

Sensação

2.18 km/h

Vento

23%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 24 minutos Enamed: registro de presença de aluno na prova vai até 11 de dezembro
Há 24 minutos Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas em Nova Andradina
Há 24 minutos Polícia Militar impede homicídio e desarticula grupo ligado ao tráfico em Sonora
Há 1 hora Democracia: Poder que emana do povo e existe para cada um
Há 1 hora Comissão de Defesa do Consumidor aprova atualização de tributos a serem informados em nota fiscal
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência Mário Moreira e Nísia Trindade reforçam importância da imunização
2
Há 6 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
3
Há 7 dias Governo de MS entrega obras de pavimentação e apoia a 3ª edição da Feira AgroAngélica
4
Há 6 dias Governo do Estado inaugura pavimentação da Estrada Municipal NA-18, em Nova Andradina
5
Há 5 dias Concurso 2929: Mega não tem acertador e prêmio vai a R$ 76 milhões
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados