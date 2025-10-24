Democracia: Poder que emana do povo e existe para cada um

Uma prática que iniciou na Grécia Antiga garante que as pessoas exerçam a cidadania, participando nas decisões políticas do local onde vivem, seja um município, um estado ou um país. É a democracia que permite a soberania de um povo. E o voto popular é uma das maneiras mais conhecidas que legitima esse poder.

A escolha de representantes que irão trabalhar pelo bem comum por meio do voto nem sempre foi universal, mas evoluiu até incluir todos no processo político. O Dia da Democracia é celebrado em 25 de outubro, a data homenageia Vladimir Herzog, vítima da ditadura militar. A escolha da data simboliza a resistência contra a opressão e a censura da ditadura, e representa um tributo à memória daqueles que lutaram pela liberdade e pela democracia no país.

A ditadura militar foi um período da história do Brasil que inicia com o golpe de Estado de 1964, que deixou mortos e desaparecidos, instituiu a censura na imprensa e houveram exílios e cassação de políticos.

O fim dessa história é conhecido por alguns, o eco do movimento “Diretas Já” pelas ruas do Brasil elegeu o presidente Tancredo Neves, de forma indireta, por um colégio eleitoral. O mineiro não empossado devido a problemas de saúde, sendo seu vice, José Sarney, o primeiro presidente da redemocratização, determinando assim o fim da ditadura.

Outro grande marco da democracia em nosso País, após a redemocratização, foi a publicação da Constituição de 1988, aí está o estabelecimento do Estado Democrático de Direito. Um dos pilares para o trabalho que é feito na Assembleia Legislativa é exatamente a democracia, um direito conquistado e exercido diariamente.

Livro digital

Livro digital da ALEMS que fala sobre exercício de cidadania

A Gerência de Site e Mídias Sociais, que integra a Secretaria de Comunicação Institucional (SCI) produziu o livro digital “Democracia Pantaneira”, escrito pela jornalista Glaucia Jandre e ilustrado por Luciana Kawassaki. O livro compõe a coleção "Cidadania é o Bicho" e fala do exercício da democracia realizado por meio do voto dos personagens, bichos que vivem no Pantanal, de uma forma lúdica, para a fácil assimilação e compreensão de crianças e adultos.