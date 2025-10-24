WhatsApp

Câmara

Comissão da Câmara debate políticas públicas para o paradesporto

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza na quarta-feira (29) audiência pública para discutir políticas públicas voltadas ao paradespo...

24/10/2025 19h56
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza na quarta-feira (29) audiência pública para discutir políticas públicas voltadas ao paradesporto e a aplicação de recursos no ciclo paralímpico. A reunião será realizada no plenário 4, às 14 horas.

O debate atende a pedido do deputado Luiz Lima (Novo-RJ). Segundo o parlamentar, o objetivo é promover um diálogo sobre o fortalecimento do esporte paralímpico brasileiro e a gestão dos recursos provenientes das loterias federais e de outras fontes de financiamento.

Equidade e acessibilidade
Luiz Lima acrescenta que a discussão busca garantir que os investimentos sigam os princípios da equidade, acessibilidade e descentralização, ampliando o acesso de pessoas com deficiência ao esporte, desde a base até o alto rendimento.

“Com a proximidade dos Jogos Paralímpicos de 2028, torna-se imprescindível debater a execução de políticas públicas inclusivas e eficazes, bem como a aplicação responsável dos recursos oriundos das loterias federais e demais fontes de financiamento”, afirma.

