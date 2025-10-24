WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
PM - MS

PMMS participa do COP Internacional 2025 com palestra, deliberações do CNCG e visita técnica sobre novas tecnologias de segurança

São Paulo (SP) – A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) participa, nesta semana, da 5ª edição do Congresso de Operações Policiais – COP Int...

24/10/2025 18h46
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

São Paulo (SP) – A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) participa, nesta semana, da 5ª edição do Congresso de Operações Policiais – COP Internacional 2025, realizado no São Paulo Expo. O evento é considerado o maior da América Latina voltado à integração, inovação e excelência nas atividades de segurança pública, reunindo profissionais das forças de segurança, especialistas e empresas do setor tecnológico.

Durante o congresso, o Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes, foi convidado como palestrante para abordar sobre o crime organizado em Mato Grosso do Sul, em especial na área de fronteira, assunto bastante peculiar, devido a longa faixa de fronteira do estado e também sobre a interoperabilidade entre as forças para o combate ao crime organizado.

Foi destacado os desafios enfrentados por MS devido à sua posição geográfica estratégica, bem como as ações desenvolvidas pela PMMS no combate à criminalidade transnacional, reforçando o papel da corporação na defesa da sociedade sul-mato-grossense e na cooperação com instituições nacionais e internacionais.

CNCG realiza reunião durante o evento

Aproveitando a oportunidade e o ambiente de integração proporcionado pelo COP Internacional, o Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais (CNCG), realizou uma reunião extraordinária. O encontro contou com a presença dos Comandantes-Gerais de todas as polícias militares do Brasil.
A reunião foi realizada sob a condução do presidente do CNCG, Coronel Renato, Comandante-Geral da PMMS.

A reunião contou com a entrega de Medalhas aos agraciados, apresentações de parceiros institucionais e palestras sobre temas relevantes para a segurança pública, como a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, ministrada pelo Coronel Elias Miller, da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (Feneme), bem como a segurança de ex-Comandantes-Gerais, com o Coronel Paulo Amorim (PMAL) e boas práticas nas PMs, com o Coronel Scheiwann (PMPI).

Comitiva da PMMS conhece novas tecnologias de segurança pública

A PMMS enviou ao evento uma comitiva formada por policiais militares de diferentes áreas da corporação, que acompanharam as palestras e visitaram os estandes de empresas que expõem novas tecnologias, equipamentos e sistemas voltados à modernização das forças de segurança.

Entre as inovações apresentadas estão ferramentas de inteligência artificial, equipamentos de proteção individual de última geração, drones operacionais, sistemas de monitoramento e plataformas de integração de dados. As equipes da polícia militar de Mato Grosso do Sul avaliaram a aplicabilidade de diversas soluções para possível implantação futura na corporação, reforçando o compromisso da instituição com a inovação tecnológica, a eficiência operacional e a proteção da sociedade sul-mato-grossense.

Com essa participação, a PMMS reafirma seu protagonismo nacional na busca por aprimoramento técnico, integração entre as forças e adoção de boas práticas voltadas ao fortalecimento da segurança pública.

Assessoria de Comunicação Social da PMMS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas em Nova Andradina
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar impede homicídio e desarticula grupo ligado ao tráfico em Sonora
O voto é a forma principal de exercício da democracia em nosso País Democracia: Poder que emana do povo e existe para cada um
Nioaque, MS
Atualizado às 18h05
33°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 24°
31°

Sensação

2.18 km/h

Vento

23%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 24 minutos Enamed: registro de presença de aluno na prova vai até 11 de dezembro
Há 24 minutos Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas em Nova Andradina
Há 24 minutos Polícia Militar impede homicídio e desarticula grupo ligado ao tráfico em Sonora
Há 1 hora Democracia: Poder que emana do povo e existe para cada um
Há 1 hora Comissão de Defesa do Consumidor aprova atualização de tributos a serem informados em nota fiscal
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência Mário Moreira e Nísia Trindade reforçam importância da imunização
2
Há 6 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
3
Há 7 dias Governo de MS entrega obras de pavimentação e apoia a 3ª edição da Feira AgroAngélica
4
Há 6 dias Governo do Estado inaugura pavimentação da Estrada Municipal NA-18, em Nova Andradina
5
Há 5 dias Concurso 2929: Mega não tem acertador e prêmio vai a R$ 76 milhões
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados