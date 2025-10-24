PMMS participa do COP Internacional 2025 com palestra, deliberações do CNCG e visita técnica sobre novas tecnologias de segurança

São Paulo (SP) – A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) participa, nesta semana, da 5ª edição do Congresso de Operações Policiais – COP Internacional 2025, realizado no São Paulo Expo. O evento é considerado o maior da América Latina voltado à integração, inovação e excelência nas atividades de segurança pública, reunindo profissionais das forças de segurança, especialistas e empresas do setor tecnológico.

Durante o congresso, o Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes, foi convidado como palestrante para abordar sobre o crime organizado em Mato Grosso do Sul, em especial na área de fronteira, assunto bastante peculiar, devido a longa faixa de fronteira do estado e também sobre a interoperabilidade entre as forças para o combate ao crime organizado.

Foi destacado os desafios enfrentados por MS devido à sua posição geográfica estratégica, bem como as ações desenvolvidas pela PMMS no combate à criminalidade transnacional, reforçando o papel da corporação na defesa da sociedade sul-mato-grossense e na cooperação com instituições nacionais e internacionais.

CNCG realiza reunião durante o evento

Aproveitando a oportunidade e o ambiente de integração proporcionado pelo COP Internacional, o Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais (CNCG), realizou uma reunião extraordinária. O encontro contou com a presença dos Comandantes-Gerais de todas as polícias militares do Brasil.

A reunião foi realizada sob a condução do presidente do CNCG, Coronel Renato, Comandante-Geral da PMMS.

A reunião contou com a entrega de Medalhas aos agraciados, apresentações de parceiros institucionais e palestras sobre temas relevantes para a segurança pública, como a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, ministrada pelo Coronel Elias Miller, da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (Feneme), bem como a segurança de ex-Comandantes-Gerais, com o Coronel Paulo Amorim (PMAL) e boas práticas nas PMs, com o Coronel Scheiwann (PMPI).

Comitiva da PMMS conhece novas tecnologias de segurança pública

A PMMS enviou ao evento uma comitiva formada por policiais militares de diferentes áreas da corporação, que acompanharam as palestras e visitaram os estandes de empresas que expõem novas tecnologias, equipamentos e sistemas voltados à modernização das forças de segurança.

Entre as inovações apresentadas estão ferramentas de inteligência artificial, equipamentos de proteção individual de última geração, drones operacionais, sistemas de monitoramento e plataformas de integração de dados. As equipes da polícia militar de Mato Grosso do Sul avaliaram a aplicabilidade de diversas soluções para possível implantação futura na corporação, reforçando o compromisso da instituição com a inovação tecnológica, a eficiência operacional e a proteção da sociedade sul-mato-grossense.

Com essa participação, a PMMS reafirma seu protagonismo nacional na busca por aprimoramento técnico, integração entre as forças e adoção de boas práticas voltadas ao fortalecimento da segurança pública.

Assessoria de Comunicação Social da PMMS