Zé Teixeira apresenta indicações para melhorias em Dourados

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou, nesta semana, três indicações na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul voltadas a atender demand...

24/10/2025 18h46
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou, nesta semana, três indicações na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul voltadas a atender demandas da população de Dourados, maior cidade do interior do Estado. Representante do município na Casa de Leis, o parlamentar destacou a importância de garantir infraestrutura adequada e reforço na segurança pública para os bairros e distritos da região.

Ao apresentar as indicações, Zé Teixeira reforçou seu compromisso com Dourados, destacando que as demandas refletem necessidades urgentes da população. “Nosso papel é intermediar junto ao Governo do Estado para que as comunidades tenham acesso a infraestrutura adequada, segurança e qualidade de vida”, afirmou.

Uma das indicações solicita ao Governo do Estado a revitalização da quadra esportiva e a reforma geral do prédio da Extensão Escolar Antônio João Ribeiro, localizada na Linha do Barreirão, zona rural de Dourados. O pedido foi encaminhado ao deputado pelo vereador Dill do Povo e busca atender a comunidade que utiliza o espaço não apenas para atividades escolares, mas também para reuniões comunitárias e como local de votação em períodos eleitorais.

Segundo o parlamentar, o prédio encontra-se em condições precárias, necessitando de reparos na parte elétrica, pintura, cobertura, pisos e muros. A quadra esportiva, atualmente sem condições de uso, é considerada o único espaço público de lazer e prática esportiva da região.

Outra indicação apresentada por Zé Teixeira pede apoio do Governo do Estado para obras no sistema viário de Dourados no Bairro Chácaras Trevo e em vias centrais da cidade. O documento, encaminhado a partir de solicitações do vereador Pedro Pepa, inclui a implantação de galeria pluvial e pavimentação asfáltica no bairro, além de serviços de tapa-buracos e recapeamento em trechos das ruas Duque de Caxias, Humberto de Campos, Gaspar Alencastro, Santos Dumont e Floriano Brum.

A terceira indicação encaminhada pelo parlamentar solicita ao Governo do Estado e à Secretaria de Justiça e Segurança Pública o reforço no policiamento do Distrito de Vila Formosa. A medida atende a pedido da Associação de Moradores local, que relatou aumento da criminalidade e sensação de insegurança na região.

Atualmente, uma única viatura atende Vila Formosa e outros cinco distritos, o que, segundo os moradores, deixa a comunidade desassistida em situações de emergência. Zé Teixeira defendeu a designação de maior efetivo da Polícia Militar e a intensificação de rondas periódicas para garantir a tranquilidade da população.
 

