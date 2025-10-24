Homem que matou desafeto a facadas em Dourados é preso pela Polícia Civil

No início da tarde desta quinta-feira (23), a Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) e Núcleo Regional de Inteligência (NRI), de Dourados, recebeu informações de que um homem, identificado como Renato Alves Rosa, 36 anos, havia sido socorrido por uma equipe do Samu na Praça Dr. Antonio Alves Duarte (Praça do Transbordo), região central da cidade, com três ferimentos de faca. Mesmo socorrida, a vítima chegou ao hospital sem vida, tendo ido a óbito ainda no trajeto.

Equipes de policiais se deslocaram ao local e obtiveram informações sobre o autor, um homem que frequenta a região e teria tido alguns desacertos com o ofendido. Após diligências pelo local, os investigadores localizaram D.R.M.R., 30 anos.

O autor, que estava na posse de uma faca, confessou que utilizou o instrumento para golpear a vítima enquanto esta dormia. Diante disso, ele foi preso em flagrante e irá responder pelo crime de homicídio qualificado.