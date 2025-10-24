WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de homicídio em Dourados

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG), da 1ª Delegacia de Dourados, prendeu em flagrante, ne...

24/10/2025 17h40
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG), da 1ª Delegacia de Dourados, prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (23), um homem de 27 anos, de origem venezuelana, pela participação em uma tentativa de homicídio ocorrida no dia anterior no Bairro Estrela Porã, em Dourados, que teve como vítima um homem de 26 anos.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

De acordo com as informações levantadas, na manhã do dia 22, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. Os autores, que estavam em uma motocicleta, tentaram fugir do local, no entanto, o veículo que era furtado, teve problemas mecânicos e foi abandonado nas proximidades. 

A dupla então fugiu a pé por uma região de mata, na tentativa de evitar a prisão. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, com apoio aéreo do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), realizaram buscas na região, mas os autores não foram localizados neste primeiro momento.

Ontem, o condutor da motocicleta foi identificado e preso, confessando sua participação no crime. Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado na forma tentada.

As investigações seguem para capturar o segundo envolvido, que está foragido. A vítima, que foi atingida por pelo menos três disparos, segue internada em estado gravíssimo.

