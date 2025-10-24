WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Mato Grosso do Sul

PACPOA-MS: Governo entrega primeiros certificados e amplia mercado para produtos de origem animal de 35 municípios

O Governo do Estado deu um passo histórico para o fortalecimento da agroindustrialização e da inclusão produtiva em Mato Grosso do Sul. Naquarta-fe...

24/10/2025 15h30
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O Governo do Estado deu um passo histórico para o fortalecimento da agroindustrialização e da inclusão produtiva em Mato Grosso do Sul. Naquarta-feira (22) o secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), e o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta, entregaram os três primeiros certificados do PACPOA-MS (Programa de Apoio à Comercialização de Produtos de Origem Animal de Mato Grosso do Sul).

Os consórcios COINTA, CODEVALE e CENTRAL MS foram os primeiros a receber o certificado do PACPOA-MS. A partir de agora, todas as pequenas agroindústrias instaladas nos 35 municípios abrangidos pelos três consórcios, que possuem o selo de inspeção municipal (SIM) ou consorcial e cadastro no sistema federal e-SISBI, podem comercializar seus produtos de origem animal em qualquer cidade sul-mato-grossense, superando, pela primeira vez, a limitação histórica imposta às vendas apenas dentro dos limites municipais.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Nova lógica para a agroindústria sul-mato-grossense

Segundo o secretário Jaime Verruck, o PACPOA-MS cria um novo marco para o desenvolvimento regional. “Falamos tanto sobre desenvolver o Estado por meio da agroindústria, e hoje estamos criando um instrumento que transforma essa meta em realidade, beneficiando diretamente quem produz. Esse programa amplia o mercado para milhares de empreendedores e garante que produtos com qualidade e segurança possam chegar a mais consumidores”, destacou.

Verruck também reforçou o papel estratégico dos consórcios intermunicipais no modelo de gestão estadual. “O Governo enxerga os consórcios como instrumentos fundamentais para o fortalecimento regional. Eles otimizam recursos, criam oportunidades e impulsionam a economia de forma integrada. O PACPOA-MS é resultado dessa visão de cooperação e eficiência”, afirmou o secretário.

“O Estado está criando as condições para que os pequenos empreendedores tenham competitividade e prosperidade. O PACPOA-MS é mais do que um programa: é um símbolo da transformação da economia local, da valorização do trabalho e da confiança na qualidade do que é produzido em Mato Grosso do Sul”, concluiu o secretário.

O secretário-executivo Rogério Beretta explicou que o programa nasceu de um diagnóstico técnico feito pela Semadesc e seus órgãos vinculados. “Havia uma grande dificuldade enfrentada pelos serviços de inspeção municipal. As empresas sob inspeção local só podiam vender dentro do próprio município, o que não fazia sentido do ponto de vista técnico ou sanitário. Um produto que é seguro para o consumidor de Rio Verde, por exemplo, também o é para quem mora em Coxim ou Brasilândia. Essa limitação imposta por uma legislação federal antiga travava o crescimento das pequenas agroindústrias”, afirmou.

Beretta lembrou que a situação criava distorções econômicas, especialmente em municípios pequenos, com público restrito. “Chegamos a ter casos emblemáticos, como o de uma produtora de manteiga artesanal em Pedro Gomes, reconhecida nacionalmente, mas sem poder comercializar fora de sua cidade. Com o PACPOA-MS, essa realidade muda de forma definitiva”.

O programa foi desenvolvido conjuntamente pela Semadesc, Iagro, Agraer e o Ministério da Agricultura e Pecuária, e tem coordenação técnica da Iagro, responsável por avaliar a conformidade dos serviços de inspeção. Uma vez aprovados, os municípios recebem da Semadesc o Certificado de Adesão ao PACPOA-MS.

Para participar, o município ou consórcio precisa estar cadastrado no sistema e-SISBI/Mapa e ter sua legislação de inspeção harmonizada com as normas do Serviço de Inspeção Estadual (SIE).

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Reconhecimento e impacto regional

O diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, ressaltou o caráter inovador da medida. “É um prazer muito grande vivenciar esse momento. Como órgão executor, muitas vezes éramos obrigados a impedir a venda de produtos que tinham inspeção e qualidade, mas estavam limitados por questões legais. Hoje, damos uma resposta coerente e justa, que valoriza quem trabalha e produz com responsabilidade. O PACPOA-MS representa prosperidade para o interior e segurança para o consumidor”.

O prefeito de Camapuã, Manuel Nery, presidente do consórcio COINTA, comemorou o resultado. “O Governo do Estado está fazendo uma grande entrega para as pequenas agroindústrias. Para quem faz seu queijo, sua rapadura, sua farinha caseira, é um ganho imenso. Antes, podíamos vender só em 14 municípios do consórcio; agora, podemos vender no Estado inteiro. Isso é desenvolvimento real”, afirmou. O COINTA abrange 14 municípios: Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã, Corguinho, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste e Sonora.

Representando o consórcio CENTRAL MS, o prefeito de Jaraguari, Claudião, destacou o impacto direto sobre a renda das famílias rurais. “O PACPOA leva benefício lá na ponta. O produtor vai poder pegar o seu queijo, a sua garapa, e percorrer todo o Mato Grosso do Sul com a garantia de poder comercializar com segurança. Isso melhora a economia local e leva sustentabilidade para dentro de casa”. O consórcio CENTRAL MS abrange 5 municípios: Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Terenos e Jaraguari.

A prefeita de Brasilândia, Márcia Amaral, representante do CODEVALE, reforçou o caráter inclusivo da iniciativa. “É um sonho que se torna realidade. O governador Eduardo Riedel tem esse lema de não deixar ninguém para trás, e isso se concretiza aqui. Os pequenos empresários da agroindústria agora têm oportunidade de crescer, aumentar sua renda e contribuir com o desenvolvimento regional”. O CODEVALE abrange 16 municípios: Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Deodápolis, Glória de Dourados, Ivinhema, Jateí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Taquarussu e Vicentina.

Também participaram do evento o diretor-presidente da Agraer, Fernando Nascimento; o secretário adjunto da Semadesc, Artur Falcette e o deputado estadual Junior Mocchi.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Marcelo Armôa, Semadesc
Fotos: Mairinco de Pauda, Semadesc

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Governo de MS institui programa Recupera-MS para apoiar empresas em processo de recuperação judicial
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Agricultura familiar vive momento de relevância com sistema agroflorestal e economia de carbono
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Com mais 100 cartas-consultas aprovadas, FCO já destinou R$ 2,38 bilhões de recursos para MS em 2025
Nioaque, MS
Atualizado às 14h05
39°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 24°
37°

Sensação

4.5 km/h

Vento

15%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 40 minutos Governo de MS institui programa Recupera-MS para apoiar empresas em processo de recuperação judicial
Há 40 minutos Comissão aprova linha de crédito para exportadores afetados por tarifas dos EUA
Há 41 minutos Comissão discute déficit de auditores fiscais do trabalho e impacto para a sociedade
Há 2 horas PACPOA-MS: Governo entrega primeiros certificados e amplia mercado para produtos de origem animal de 35 municípios
Há 2 horas Inflação desacelera em outubro; alimentos caem pelo 5º mês
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência Mário Moreira e Nísia Trindade reforçam importância da imunização
2
Há 6 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
3
Há 7 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
4
Há 6 dias Governo de MS entrega obras de pavimentação e apoia a 3ª edição da Feira AgroAngélica
5
Há 6 dias Governo do Estado inaugura pavimentação da Estrada Municipal NA-18, em Nova Andradina
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados