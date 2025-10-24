WhatsApp

Polícia Militar captura foragido durante patrulhamento em Corumbá

Corumbá (MS) – Na madrugada desta sexta-feira (24), durante patrulhamento preventivo realizado no bairro Centro América, uma equipe do 6º Batalhão ...

24/10/2025 13h22
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Corumbá (MS) – Na madrugada desta sexta-feira (24), durante patrulhamento preventivo realizado no bairro Centro América, uma equipe do 6º Batalhão de Polícia Militar realizou a captura de um foragido da Justiça.

Os policiais realizavam rondas de rotina quando avistaram dois indivíduos em bicicletas em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da viatura, os homens tentaram fugir, cada um seguindo em direções opostas.

Durante a ação, os militares observaram que um dos suspeitos arremessou uma faca ao solo. Após abordagem e checagem nos sistemas policiais, foi confirmado que o indivíduo possuía mandado de prisão em aberto.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

A ocorrência reforça o profissionalismo e a eficiência da Polícia Militar, que segue atuando com firmeza e comprometimento para garantir a segurança da comunidade corumbaense.

