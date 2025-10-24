WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar e Polícia Civil e prendem autor de furto em flagrante em Rio Verde

Coxim (MS) – Na noite de quinta-feira (23/10), entre 18h05 e 19h22, uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão ...

24/10/2025 13h22
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) – Na noite de quinta-feira (23/10), entre 18h05 e 19h22, uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de um homem de 28 anos, por furto em Rio Verde de Mato Grosso/MS.

A operação teve início após o investigador da Polícia Civil, Paulo, solicitar apoio à guarnição da PM para localizar e prender o suspeito no bairro no bairro Jardim Semíramis, apontado como autor de um furto ocorrido no mesmo bairro. Populares informaram que o homem estaria em sua residência, localizada na Rua Bahia.

Cientes de que o suspeito costumava fugir pulando muros das casas vizinhas, as equipes da Polícia Militar — incluindo a guarnição de escala extra — montaram um cerco estratégico na região. A ação coordenada resultou na prisão em flagrante do autor, capturado no momento em que tentava escapar pelos fundos da residência.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram velas pertencentes à vítima e uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

O autor é conhecido por praticar diversos furtos na cidade, e sua prisão foi amplamente comemorada pela população rio-verdense, que elogiou o trabalho conjunto das forças de segurança.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

