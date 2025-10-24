Comissão debate situação humanitária de brasileiros nos Estados Unidos

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove, na próxima terça-feira (28), audiência pública para discutir a situação humanitária vivida pela comunidade brasileira nos Estados Unidos.

O debate será realizado às 10 horas, em plenário a ser definido.

O debate atende a pedido do deputado Reimont (PT-RJ). Segundo o parlamentar, o objetivo é compreender os mecanismos de proteção e assistência consular aos brasileiros que vivem naquele país, além de discutir formas de cooperação internacional e de fortalecimento do diálogo com as comunidades no exterior.

Reimont destaca que a comunidade brasileira nos Estados Unidos já ultrapassa 2 milhões de pessoas, muitas em situação migratória vulnerável. Ele cita relatos de prisões arbitrárias, detenções violentas e intimidações em centros comunitários, inclusive contra mulheres e crianças.

“Trata-se de crise humanitária que exige atenção imediata e articulada do Estado brasileiro, em defesa da cidadania e dos direitos humanos de nossos compatriotas no exterior”, afirma.