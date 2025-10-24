Polícia Militar intercepta adolescente em fuga e previne acidente grave em Corumbá

Corumbá (MS) – Na tarde de quinta-feira (23), policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar realizaram uma ação que evitou uma possível tragédia no trânsito, ao deter um adolescente de 16 anos que conduzia uma motocicleta em alta velocidade pela Rua Totico de Medeiros.

Durante o patrulhamento ostensivo, a equipe de Radiopatrulha avistou o condutor trafegando de forma perigosa, desrespeitando as normas de trânsito e colocando em risco a integridade de pedestres e motoristas. Ao receber ordem de parada, o adolescente desobedeceu e iniciou fuga, percorrendo cerca de três quilômetros em alta velocidade.

Durante o trajeto, o condutor avançou sinais vermelhos e cruzamentos, além de jogar a motocicleta contra veículos e transeuntes, gerando grande perigo de dano. Com apoio de outras viaturas, os policiais conseguiram interceptá-lo em uma ação rápida e coordenada, utilizando técnicas de abordagem e imobilização para conter a resistência do infrator, que tentou se esconder no interior de um estabelecimento comercial.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado da mãe, para as medidas cabíveis. A motocicleta foi removida ao pátio do DETRAN-MS.

A ação evidencia o profissionalismo, preparo técnico e equilíbrio da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, que atua de forma firme e responsável para proteger vidas e manter a ordem pública, garantindo segurança à população corumbaense.