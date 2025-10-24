WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Senado Federal

CPMI ouve ex-diretor de Governança do INSS Alexandre Guimarães na segunda

Alexandre Guimarães, ex-diretor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), será ouvido pela CPMI do INSS na segunda-feira (27), em reunião marc...

24/10/2025 11h11
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Pedido de convocação de Guimarães foi apresentado pelo senador Izalci Lucas (no telão) e por deputados da comissão - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Pedido de convocação de Guimarães foi apresentado pelo senador Izalci Lucas (no telão) e por deputados da comissão - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Alexandre Guimarães, ex-diretor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), será ouvido pela CPMI do INSS na segunda-feira (27), em reunião marcada para começar às 16h. A convocação atende a requerimentos apresentados pelo senador Izalci Lucas (PL-DF) e pelos deputados Rogério Correia (PT-MG), Adriana Ventura (Novo-SP), Duarte Jr. (PSB-MA) e Sidney Leite (PSD-AM).

Em seu requerimento ( REQ 80/2025 - CPMI do INSS ), Izalci argumenta que a convocação é uma medida inafastável e urgente para a elucidação do rombo de R$ 6,3 bilhões nos cofres da Previdência Social, já que Alexandre Guimarães ocupou a estratégica Diretoria de Governança, Planejamento e Inovação do INSS, entre 2021 e 2023.

De acordo com o senador, investigações conduzidas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Sem Desconto expõem um nexo financeiro direto e suspeito entre o ex-diretor e o epicentro da organização criminosa.

“Documentos apontam que Guimarães recebeu R$ 313 mil de Antônio Carlos Camilo Antunes, vulgo Careca do INSS, apontado como a 'figura central do esquema', por meio de sua empresa Vênus Consultoria. Essa transação, desproporcional à sua renda declarada, transcende a mera irregularidade e sugere uma perigosa contrapartida por atos de ofício ou, no mínimo, por uma omissão conivente que garantiu a sangria dos recursos dos aposentados”, diz Izalci no requerimento.

Para o senador, a gestão de Alexandre representa “um paradigma de falha de governança”, tornando o depoimento crucial para determinar se sua conduta foi de negligência culposa ou de participação dolosa na fraude. A ausência de medidas efetivas da diretoria para coibir as fraudes, conforme apontado pelas investigações, agrava sua situação, argumenta o parlamentar.

“É imperativo que o senhor Alexandre Guimarães esclareça, sob juramento, a natureza de sua relação com o lobista Careca do INSS, o propósito dos pagamentos recebidos e as razões de sua flagrante inércia enquanto diretor de governança, quando o patrimônio dos segurados brasileiros era sistematicamente dilapidado”, conclui Izalci.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do INSS, depôs por mais de seis horas à CPMI - Foto: Carlos Moura/Agência Senado CPMI: parlamentares veem conflito de interesses na atuação de ex-procurador
A CPMI identificou um acréscimo patrimonial de Virgílio Filho de R$ 18 milhões em cinco anos - Foto: Carlos Moura/Agência Senado CPMI: ex-procurador nega envolvimento em fraudes e silencia sobre pressões
Em depoimento à CPMI do INSS, Thaisa Hoffmann Jonasson negou envolvimento com as fraudes contra aposentados - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
36°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 24°
34°

Sensação

5.09 km/h

Vento

19%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 13 minutos Comissão debate situação humanitária de brasileiros nos Estados Unidos
Há 13 minutos Polícia Militar intercepta adolescente em fuga e previne acidente grave em Corumbá
Há 13 minutos CPMI: parlamentares veem conflito de interesses na atuação de ex-procurador
Há 1 hora CPMI ouve ex-diretor de Governança do INSS Alexandre Guimarães na segunda
Há 1 hora Jamilson Name garante mais de R$ 1,7 mi em emendas pagas para municípios de MS
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência Mário Moreira e Nísia Trindade reforçam importância da imunização
2
Há 6 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
3
Há 7 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
4
Há 6 dias Governo de MS entrega obras de pavimentação e apoia a 3ª edição da Feira AgroAngélica
5
Há 6 dias Governo do Estado inaugura pavimentação da Estrada Municipal NA-18, em Nova Andradina
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados