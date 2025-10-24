WhatsApp

Jamilson Name garante mais de R$ 1,7 mi em emendas pagas para municípios de MS

O deputado estadual Jamilson Name reafirma seu compromisso com o fortalecimento dos municípios sul-mato-grossenses. Somente em 2025, já foram pagas...

24/10/2025 11h11
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Investimentos reforçam ações nas áreas de saúde, educação e esporte em diferentes regiões do Estado
Investimentos reforçam ações nas áreas de saúde, educação e esporte em diferentes regiões do Estado

O deputado estadual Jamilson Name reafirma seu compromisso com o fortalecimento dos municípios sul-mato-grossenses. Somente em 2025, já foram pagas emendas parlamentares que somam mais de R$ 1,7 milhão, contemplando investimentos em saúde, educação e esporte em diversas regiões do Estado.

“Esses recursos representam o resultado de um mandato participativo e próximo das pessoas. Nosso foco é garantir que cada emenda gere impacto real na vida da população, fortalecendo os municípios e melhorando a qualidade de vida das famílias sul-mato-grossenses”, destacou o deputado Jamilson Name.

Entre os municípios beneficiados estão Corumbá, Fátima do Sul, Nova Andradina, Angélica, Bataguassu, Ladário, Inocência, Paraíso das Águas, Nioaque, Pedro Gomes, Dois Irmãos do Buriti, Antônio João, Deodápolis, Vicentina, Alcinópolis, Itaquiraí, Anastácio, Água Clara, Rio Negro e Campo Grande.

A maior parte dos recursos foi destinada ao reforço das ações e serviços de saúde, por meio de repasses aos Fundos Municipais de Saúde, garantindo melhores condições de atendimento à população. Também houve investimentos na área da educação, com a compra de instrumentos musicais e materiais de consumo para escolas estaduais, além de apoio ao esporte, com recursos voltados à aquisição de uniformes, bolas e materiais esportivos.

Com esse novo montante pago, o parlamentar reforça sua atuação voltada para o desenvolvimento dos municípios e a valorização de setores essenciais como saúde, educação e esporte, pilares que transformam a realidade das comunidades em todo o Estado.

