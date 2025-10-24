WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Em Ponta Porã, Polícia Civil prende homem investigado por ter praticado dois estupros de vulnerável e um estupro no município de Dourados

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados e da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta ...

24/10/2025 11h11
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados e da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã (1ªDP/PP), prendeu nesta quirta-feira (23) um homem de 31 anos investigado por dois estupros de vulnerável e um estupro. Os crimes ocorreram em Dourados, mas o homem foi localizado e preso no Bairro Água Boa, em Ponta Porã. 

De acordo com as informações levantadas, o autor é sobrinho do companheiro da mãe das vítimas. Ao todo ele abusou sexualmente de duas crianças de 7 anos de idade e de uma adolescente de 17 anos. Os crimes foram praticados no ano de 2019, sob ameaça.

Assim que tomou ciência dos fatos, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e representou pela prisão preventiva do autor. O mandado de prisão foi expedido na semana passada. 

Após troca de informações entre as unidades policiais, descobriu-se que o indivíduo estava residindo em Ponta Porã. Desse modo, foi solicitado apoio da 1ªDP/PP, que auxiliou nas buscas e na captura do autor. 

 

 

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar intercepta adolescente em fuga e previne acidente grave em Corumbá
Investimentos reforçam ações nas áreas de saúde, educação e esporte em diferentes regiões do Estado Jamilson Name garante mais de R$ 1,7 mi em emendas pagas para municípios de MS
Foto: Divulgação/PM - MS Centro de Equoterapia da PMMS fortalece inclusão, saúde e reabilitação no MS
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
36°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 24°
34°

Sensação

5.09 km/h

Vento

19%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 13 minutos Comissão debate situação humanitária de brasileiros nos Estados Unidos
Há 13 minutos Polícia Militar intercepta adolescente em fuga e previne acidente grave em Corumbá
Há 13 minutos CPMI: parlamentares veem conflito de interesses na atuação de ex-procurador
Há 1 hora CPMI ouve ex-diretor de Governança do INSS Alexandre Guimarães na segunda
Há 1 hora Jamilson Name garante mais de R$ 1,7 mi em emendas pagas para municípios de MS
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência Mário Moreira e Nísia Trindade reforçam importância da imunização
2
Há 6 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
3
Há 7 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
4
Há 6 dias Governo de MS entrega obras de pavimentação e apoia a 3ª edição da Feira AgroAngélica
5
Há 6 dias Governo do Estado inaugura pavimentação da Estrada Municipal NA-18, em Nova Andradina
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados