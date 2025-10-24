Em Ponta Porã, Polícia Civil prende homem investigado por ter praticado dois estupros de vulnerável e um estupro no município de Dourados

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados e da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã (1ªDP/PP), prendeu nesta quirta-feira (23) um homem de 31 anos investigado por dois estupros de vulnerável e um estupro. Os crimes ocorreram em Dourados, mas o homem foi localizado e preso no Bairro Água Boa, em Ponta Porã.

De acordo com as informações levantadas, o autor é sobrinho do companheiro da mãe das vítimas. Ao todo ele abusou sexualmente de duas crianças de 7 anos de idade e de uma adolescente de 17 anos. Os crimes foram praticados no ano de 2019, sob ameaça.

Assim que tomou ciência dos fatos, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e representou pela prisão preventiva do autor. O mandado de prisão foi expedido na semana passada.

Após troca de informações entre as unidades policiais, descobriu-se que o indivíduo estava residindo em Ponta Porã. Desse modo, foi solicitado apoio da 1ªDP/PP, que auxiliou nas buscas e na captura do autor.