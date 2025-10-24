WhatsApp

BBQ - Churrasco
Aniversário
PM - MS

Centro de Equoterapia da PMMS fortalece inclusão, saúde e reabilitação no MS

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), ve...

24/10/2025 10h06
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), vem promovendo importantes avanços em políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência por meio do programa de equoterapia desenvolvido no Estado.

O convênio entre SES e PMMS, firmado no início de 2024, prevê investimento de R$ 1,13 milhão para o custeio de profissionais especializados que garantem o acompanhamento clínico e terapêutico dos atendimentos realizados no centro mantido pela corporação.

Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

O serviço é oferecido gratuitamente no Centro de Equoterapia da PMMS, localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande, e atende crianças com deficiência física, intelectual e transtornos de desenvolvimento.

A unidade conta com uma equipe multidisciplinar composta por fisioterapeutas, psicólogos, profissionais de serviço social, educação física, enfermagem, pedagogia e fonoaudiologia, garantindo um atendimento integral aos participantes.

O responsável pelo programa, Capitão PM Vanderlei Roberto Lorensetti, o trabalho desenvolvido pela PMMS vai além da reabilitação física, é uma ferramenta que estimula equilíbrio, coordenação, postura e concentração, além de proporcionar ganhos emocionais e cognitivos.

Segundo a psicóloga da equipe, cada sessão é planejada de forma individualizada, considerando as necessidades específicas do praticante, o tipo de cavalo e o ritmo da montaria. Essa customização permite resultados mais eficientes na musculatura, no controle postural, na concentração, bem como no vínculo afetivo com o cavalo e no convívio social.

Desde sua fundação em 3 de setembro de 2002, o Centro de Equoterapia da PMMS se consolidou como serviço de referência no Estado. Atualmente, atende cerca de 200 crianças, com expectativas de ampliar o número para 300 até 2026.

Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Casos como os de Ana Vitória Silva, que participa do programa há 14 anos desde os dois anos de idade, e de Davi, de 8 anos, que demonstrou avanço significativo na fala e na coordenação após iniciar o tratamento há dois anos e meio, ilustram a dimensão transformadora do projeto.

Com essa iniciativa, a PMMS reafirma seu compromisso com a inclusão social, a dignidade da pessoa e a promoção da saúde no Estado de Mato Grosso do Sul — valores que norteiam a atuação da corporação no cumprimento de sua missão institucional.

Assessoria de Comunicação Social da PMMS

