PM - MS

Polícia Militar age rápido e contém homem armado após ameaças à família em Corumbá

Corumbá (MS) – Na noite de quinta-feira (23), policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para atender uma ocorrência de ...

24/10/2025 10h06
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Corumbá (MS) – Na noite de quinta-feira (23), policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para atender uma ocorrência de ameaça e violência doméstica em uma residência localizada na Rua Pará.

No local, os militares constataram que um homem de 27 anos, em visível estado de embriaguez e sob efeito de substâncias entorpecentes, havia proferido ameaças contra seus familiares e arremessado objetos em direção às irmãs, de 25 e 40 anos. O pai do autor, de 42 anos, tentou intervir e acabou sendo agredido com socos e chutes, sofrendo escoriações nos joelhos.

Em dado momento, o agressor se apoderou de uma faca e correu em direção a um dos familiares, sendo contido por outros presentes antes que uma tragédia maior ocorresse. Ao chegarem, os policiais encontraram o autor em estado de extrema agitação, sendo necessário o uso de instrumento de menor potencial ofensivo e a contenção com algemas, para garantir a segurança da equipe e de todos os envolvidos.

O homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro para a retirada dos dardos do equipamento e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.

A ação da Polícia Militar demonstrou mais uma vez preparo técnico, equilíbrio e agilidade operacional, fundamentais para preservar vidas e restabelecer a ordem em situações de risco.

