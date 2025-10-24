Operação “Dia do Caçador”: Polícia Civil prende investigado por tentativa de homicídio contra policial, apreende drogas e liberta vítima de tortura em Bataguassu

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG), do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Bataguassu, deflagrou nesta quinta-feira (23) a Operação “Dia do Caçador”, com o objetivo de capturar um homem investigado por tentativa de homicídio contra um policial civil. O crime ocorreu há cerca de duas semanas, quando o investigado avançou com um veículo para cima do policial durante uma tentativa de fuga.

Mesmo após os policiais civis efetuarem disparos contra os pneus, o homem conseguiu escapar, abandonando o carro em seguida. As investigações apontaram que o veículo pertencia a um usuário de drogas, que o perdeu para um traficante devido a uma dívida.

Após representação da autoridade policial pela prisão preventiva, o Poder Judiciário autorizou que o indivíduo fosse capturado, o que foi feito nesta quinta-feira. No local onde o autor foi encontrado foram apreendidos cinco tabletes e uma porção de maconha, totalizando cinco quilos do entorpecente.

Na casa, os policiais também localizaram uma mulher que estava sendo mantida em situação análoga à escravidão. A vítima relatou que era obrigada a guardar a droga sob ameaças e que, após perder parte do entorpecente, foi brutalmente torturada pelo traficante e pela companheira dele.

Segundo o relato da vítima, ela foi forçada a ingerir crack e era obrigada a realizar tarefas domésticas sem qualquer remuneração. A mulher do traficante também foi presa, por participação ativa nas atividades ilícitas. O investigado irá responder pela tentativa de homicídio contra policial e também pelo tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura e perseguição.

As penas somadas podem ultrapassar 25 anos de reclusão.