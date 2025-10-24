Mais de 40 indígenas de MS são libertados de trabalho escravo em usina do Paraná

Mais de 40 indígenas de Mato Grosso do Sul foram libertados de condições análogas à escravidão em uma frente de corte de cana no norte do Paraná. Ao todo, 57 pessoas foram resgatadas, sendo 46 da etnia Guarani-Kaiowá, recrutadas em três aldeias sul-mato-grossenses.

Segundo o Ministério Público do Trabalho no Paraná, os trabalhadores foram contratados por uma empresa terceirizada com promessa de emprego para uma usina sucroalcooleira da região de São Pedro do Ivaí. O grupo estava alojado em Itambé (PR), onde a fiscalização encontrou condições degradantes e ausência de pagamento regular.

De acordo com os fiscais, nenhum dos resgatados tinha registro formal de trabalho, a alimentação era precária e os trabalhadores acumulavam dívidas administrativas antes mesmo de iniciarem a atividade, condição identificada como servidão por dívida.

Após o flagrante, o MPT firmou termo de ajuste de conduta com a usina responsável pelo contrato, prevendo o pagamento das verbas rescisórias e demais valores devidos em até 48 horas, além do custeio do retorno das pessoas a Mato Grosso do Sul. O acordo prevê multa em caso de descumprimento.

A ação contou com o apoio do Ministério do Trabalho e Emprego e da Polícia Federal. As equipes verificaram jornadas exaustivas, alojamentos sem higiene e ausência de acesso adequado a alimentação — elementos típicos de redução à condição análoga à de escravo.

Os investigados poderão responder por aliciamento de trabalhadores, redução à condição análoga à de escravo e outros crimes previstos no código penal.