WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Liberdade

Mais de 40 indígenas de MS são libertados de trabalho escravo em usina do Paraná

Guarani-Kaiowá foram levados por promessa de emprego e encontrados em alojamentos precários e sem pagamento

24/10/2025 09h14
Por: Gabriela Rufino
Secretaria de Inspeção do Trabalho
Secretaria de Inspeção do Trabalho

Mais de 40 indígenas de Mato Grosso do Sul foram libertados de condições análogas à escravidão em uma frente de corte de cana no norte do Paraná. Ao todo, 57 pessoas foram resgatadas, sendo 46 da etnia Guarani-Kaiowá, recrutadas em três aldeias sul-mato-grossenses.

Segundo o Ministério Público do Trabalho no Paraná, os trabalhadores foram contratados por uma empresa terceirizada com promessa de emprego para uma usina sucroalcooleira da região de São Pedro do Ivaí. O grupo estava alojado em Itambé (PR), onde a fiscalização encontrou condições degradantes e ausência de pagamento regular.

De acordo com os fiscais, nenhum dos resgatados tinha registro formal de trabalho, a alimentação era precária e os trabalhadores acumulavam dívidas administrativas antes mesmo de iniciarem a atividade, condição identificada como servidão por dívida.

Após o flagrante, o MPT firmou termo de ajuste de conduta com a usina responsável pelo contrato, prevendo o pagamento das verbas rescisórias e demais valores devidos em até 48 horas, além do custeio do retorno das pessoas a Mato Grosso do Sul. O acordo prevê multa em caso de descumprimento.

A ação contou com o apoio do Ministério do Trabalho e Emprego e da Polícia Federal. As equipes verificaram jornadas exaustivas, alojamentos sem higiene e ausência de acesso adequado a alimentação — elementos típicos de redução à condição análoga à de escravo.

Os investigados poderão responder por aliciamento de trabalhadores, redução à condição análoga à de escravo e outros crimes previstos no código penal.

 
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
RCN67 Ciúmes e Espiritualidade: Mulher Estrangula Companheira em Três Lagoas e Justifica Ação como 'Exorcismo'
Operação DNA Fiscal — Foto: Divulgação/ Polícia Civil Frigorífico em Nioaque é alvo de megaoperação por sonegar R$ 779 milhões
Arquiteto que morreu em queda de avião em Aquidauana era um dos mais conhecidos do mundo - FOTO: ArchDaily Leia mais em: https://correiodoestado.com.br/cidades/arquiteto-que-morreu-em-queda-de-aviao-em-aquidauana-era-um-dos-mais/454876/ Consulado da China acompanha liberação do corpo de arquiteto vítima de acidente aéreo em Aquidauana
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
36°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 24°
34°

Sensação

5.09 km/h

Vento

19%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 13 minutos Comissão debate situação humanitária de brasileiros nos Estados Unidos
Há 13 minutos Polícia Militar intercepta adolescente em fuga e previne acidente grave em Corumbá
Há 13 minutos CPMI: parlamentares veem conflito de interesses na atuação de ex-procurador
Há 1 hora CPMI ouve ex-diretor de Governança do INSS Alexandre Guimarães na segunda
Há 1 hora Jamilson Name garante mais de R$ 1,7 mi em emendas pagas para municípios de MS
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência Mário Moreira e Nísia Trindade reforçam importância da imunização
2
Há 6 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
3
Há 7 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
4
Há 6 dias Governo de MS entrega obras de pavimentação e apoia a 3ª edição da Feira AgroAngélica
5
Há 6 dias Governo do Estado inaugura pavimentação da Estrada Municipal NA-18, em Nova Andradina
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados