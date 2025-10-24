WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil realiza operação contra furtos e receptação de fios de cobre em Jardim

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da 1ª Delegacia de Jardim, realizou nesta quinta-feira (23) uma operação voltada ao combate d...

24/10/2025 09h02
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da 1ª Delegacia de Jardim, realizou nesta quinta-feira (23) uma operação voltada ao combate de furtos e à receptação de fios de cobre e outros materiais metálicos no município. Durante a ação, foi cumprido mandado de busca e apreensão em um estabelecimento localizado na Rua Coronel Stuck, onde os policiais encontraram 43,9 quilos de fios de cobre queimados, uma extensão de energia, três disjuntores e panelas de alumínio, todos sem comprovação de origem.

O responsável pelo local, de 52 anos, foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada, previsto no artigo 180, parágrafo 1º, do Código Penal. Ainda durante a operação, a Polícia Civil fiscalizou todos os estabelecimentos que atuam com reciclagem em Jardim, orientando os responsáveis sobre a responsabilidade social e criminal envolvida na compra de produtos de origem ilícita.

A Polícia Civil reforça seu compromisso no combate aos crimes patrimoniais e na prevenção de práticas que fomentem o furto e o comércio ilegal de materiais metálicos.

