Polícia Civil - MS

Preso por estupro é identificado pela Polícia Civil como autor de dois furtos em Miranda

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Miranda, descobriu nesta quinta-feira, 23/10, por meio de investigação, que u...

24/10/2025 09h02
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Miranda, descobriu nesta quinta-feira, 23/10, por meio de investigação, que um homem de 46 anos, que foi preso por estupro no último dia 21, foi também autor de dois furtos ocorridos na cidade. Conforme apurado, no dia 30 de setembro, o indivíduo furtou diversas peças de roupas íntimas do interior de um veículo estacionado em frente a uma residência, no Bairro Aparecida. A comerciante, que revendia as lingeries, teve um prejuízo estimado em R$ 9,2 mil.

Após o crime, a vítima instalou câmeras de segurança em sua casa e, dias depois, o homem foi flagrado tentando pular o muro do imóvel, mas fugiu quando o alarme foi acionado. Depois que ele foi preso pelo crime de estupro, a equipe policial notou a semelhança dele, com o indivíduo flagrado pelas imagens das câmeras de segurança.  Ao ser questionado, ele confessou ser o autor do furto e relatou que trocou as peças por drogas, vendendo-as por valores entre R$ 5 e R$ 10.

Durante a prisão, os policiais encontraram com o autor uma caixa de som da marca JBL, que ele carregava dentro de uma bolsa. Inicialmente, ele afirmou que o equipamento era de sua propriedade, mas não apresentou qualquer comprovação.

Diligências realizadas nas proximidades da residência dele, na Rua Primeiro de Maio, levaram os investigadores até a casa de uma mulher que havia sido furtada no dia 21 de outubro e a vítima reconheceu o equipamento como sendo seu. Diante das provas, o homem também confessou este furto, informando que pretendia trocar o objeto por entorpecentes. A caixa de som foi restituída à proprietária.

As investigações continuam em andamento para identificar outros possíveis crimes cometidos pelo autor.

