Marco na regionalização da saúde, Policlínica Cone Sul será entregue segunda-feira em Dourados

Unidade já realizou mais de 2,7 mil atendimentos no primeiro mês e tem capacidade para quase 7 mil procedimentos mensais

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), entrega em Dourados no próximo dia 27 de outubro, segunda-feira, a Policlínica Cone Sul. Está é a primeira etapa em operação do Hospital Regional de Dourados 'Olga Castoldi Parizotto'.

A unidade iniciou os atendimentos no dia 29 de setembro e, desde essa data até o dia 21 de outubro, foram realizados 2.753 atendimentos, entre consultas e exames de apoio diagnóstico.

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, destaca que a entrega da Policlínica representa uma nova fase na consolidação da regionalização da saúde pública no Estado.

"A Policlínica Cone Sul é o início de um novo modelo de assistência especializada no interior. Ela traduz na prática a proposta de um SUS mais próximo das pessoas, capaz de oferecer diagnóstico rápido, tratamento de qualidade e atendimento humanizado. É um investimento que fortalece a rede regional e aproxima o cuidado de quem mais precisa", afirmou o secretário.

Gerida pela Agir (Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde), a Policlínica Cone Sul representa um avanço concreto na regionalização da assistência em saúde, ampliando o acesso da população do interior a serviços de média e alta complexidade.

Localizada às margens da BR-463, a estrutura moderna e totalmente equipada integra o complexo do HRD (Hospital Regional de Dourados), que segue em fase de instalação de equipamentos e estruturação dos demais serviços hospitalares.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, reforça que a entrega simboliza uma nova etapa na política estadual de regionalização.

"A inauguração da Policlínica Cone Sul representa a concretização de um modelo de saúde que une gestão eficiente, estrutura moderna e cuidado humanizado. É um passo importante para garantir que o cidadão do interior tenha acesso à mesma qualidade de atendimento que se oferece na Capital", destacou Crhistinne.

De acordo com o Contrato de Gestão firmado entre a Agir e a SES, o Hospital Regional de Dourados terá capacidade para realizar cerca de 6.900 consultas e exames mensais, considerando as três unidades que compõem o complexo hospitalar. A Policlínica será responsável por parte expressiva desse volume, atuando de forma escalonada para reduzir a demanda reprimida e garantir resolutividade no atendimento.

Para a diretora-geral do HRD, Andréia Alcântara, os primeiros resultados reforçam a relevância do investimento. "A Policlínica Cone Sul nasceu do compromisso do Governo do Estado com a saúde pública de qualidade. Em poucos dias, já conseguimos oferecer atendimento ágil, humanizado e especializado à população. E o melhor ainda está por vir, com a integração total ao Hospital Regional, formando um complexo capaz de transformar a assistência em toda a região do Cone Sul", destacou Andréia.

Entre os serviços disponibilizados estão:

•Exames:endoscopia, colonoscopia, tomografia, ultrassonografia, mamografia, raio-x, densitometria óssea e exames laboratoriais;

•Consultas médicas especializadas:cardiologia clínica, cirurgia geral (adulto e pediátrica), ginecologia, ortopedia (adulto e pediátrica) e avaliação de risco cirúrgico.

Estrutura moderna e atendimento integral

Com 3.063,65m² de área construída, a Policlínica oferece Centro de Diagnóstico, Centro de Especialidades Médicas e uma ampla gama de serviços ambulatoriais e exames de média e alta complexidade, reduzindo a necessidade de deslocamento de pacientes para outras cidades.

O investimento total na obra foi de R$ 18.152.212,41, provenientes da soma de R$ 6.890.081,00 em recursos federais, R$ 6.546.672,52 em contrapartida estadual e R$ 4.715.458,89 em recursos estaduais.

Além da obra física, a unidade recebeu 489 itens de equipamentos, com investimento total de R$ 12.893.568,46, sendo R$ 9.516.000,00 em recursos federais e R$ 3.377.568,46 em recursos estaduais.

A obra da Policlínica Cone Sul foi realizada com recursos federais e estaduais, incluindo contrapartidas e repasses, e contemplou construção, urbanismo e aquisição de 489 equipamentos modernos. O projeto, que teve os contratos de repasse assinados em 2015 e 2016, foi licitado em 2021 e teve início em fevereiro de 2022, sendo concluído em dezembro de 2024.

A nova unidade fortalece a rede de saúde pública regional e tem papel estratégico no atendimento dos municípios vizinhos, oferecendo diagnósticos precisos, acompanhamento multiprofissional e encaminhamentos cirúrgicos, tudo em um fluxo de cuidado contínuo e humanizado.

André Lima, Comunicação SES

Fotos: divulgação HRD