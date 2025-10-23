Polícia Civil prende terceiro envolvido em homicídio ocorrido em Água Clara

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Água Clara, prendeu nessa quarta-feira (22) o terceiro indivíduo envolvido na morte de um homem de 49 anos, ocorrida no dia 2 de outubro, na Fazenda São Domingos, em Água Clara. O corpo da vítima foi encontrado com sinais de extrema violência, com mãos e pés amarrados e um saco plástico na cabeça. Ele estava boiando em uma lagoa da propriedade rural.

O laudo pericial apontou que a causa da morte foi asfixia, indicando que a vítima possivelmente foi jogada viva na água. As investigações tiveram início no dia 4 de outubro, quando o caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil.

Após ouvir testemunhas e realizar levantamentos no local, os policiais civis identificaram que dois homens recém-chegados à região haviam fugido logo após o crime. Com base nessas informações, foi representada e deferida a prisão temporária dos dois primeiros envolvidos, que foram localizados, presos e interrogados.

Durante os depoimentos, os presos apontaram um terceiro participante, identificado como J.C.R., de 40 anos. Ele havia sido ouvido inicialmente como testemunha, mas foi confrontado com evidências e contradições que comprovaram sua participação. Diante disso, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi cumprida ontem.

Em novo interrogatório, o homem confessou ter mentido anteriormente por medo de ser preso e relatou que o homicídio ocorreu após uma discussão entre a vítima e os três autores. Conforme seu depoimento, o grupo teria agido em conjunto para matar o homem, pois, segundo ele, a vítima teria tentado agredi-los.

Os três envolvidos foram indiciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A prisão do terceiro autor representa mais um avanço significativo nas investigações conduzidas pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que prossegue apurando as circunstâncias do crime.