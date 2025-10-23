WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende terceiro envolvido em homicídio ocorrido em Água Clara

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Água Clara, prendeu nessa quarta-feira...

23/10/2025 22h02
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Água Clara, prendeu nessa quarta-feira (22) o terceiro indivíduo envolvido na morte de um homem de 49 anos, ocorrida no dia 2 de outubro, na Fazenda São Domingos, em Água Clara. O corpo da vítima foi encontrado com sinais de extrema violência, com mãos e pés amarrados e um saco plástico na cabeça. Ele estava boiando em uma lagoa da propriedade rural.

O laudo pericial apontou que a causa da morte foi asfixia, indicando que a vítima possivelmente foi jogada viva na água. As investigações tiveram início no dia 4 de outubro, quando o caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil.

Após ouvir testemunhas e realizar levantamentos no local, os policiais civis identificaram que dois homens recém-chegados à região haviam fugido logo após o crime. Com base nessas informações, foi representada e deferida a prisão temporária dos dois primeiros envolvidos, que foram localizados, presos e interrogados.

Durante os depoimentos, os presos apontaram um terceiro participante, identificado como J.C.R., de 40 anos. Ele havia sido ouvido inicialmente como testemunha, mas foi confrontado com evidências e contradições que comprovaram sua participação. Diante disso, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi cumprida ontem.

Em novo interrogatório, o homem confessou ter mentido anteriormente por medo de ser preso e relatou que o homicídio ocorreu após uma discussão entre a vítima e os três autores. Conforme seu depoimento, o grupo teria agido em conjunto para matar o homem, pois, segundo ele, a vítima teria tentado agredi-los.

Os três envolvidos foram indiciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A prisão do terceiro autor representa mais um avanço significativo nas investigações conduzidas pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que prossegue apurando as circunstâncias do crime.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Deputados receberem documento protocolado com 90 mil assinaturas pedindo a realização de Concurso Público Deputados da ALEMS recebem reivindicações da educação pública
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS PCMS participa de operação contra devio de cargas deflagrada pela PC de Santa Catarina
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil captura ladrão de gado em Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 23h08
26°
Parcialmente nublado Máxima: 37° - Mínima: 22°
25°

Sensação

4.52 km/h

Vento

32%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora CPMI: ex-procurador nega envolvimento em fraudes e silencia sobre pressões
Há 1 hora Anvisa proíbe lote falso de chá e suplementos inseguros para o consumo
Há 1 hora Faculdade da USP rompe convênio com Universidade de Haifa, de Israel
Há 2 horas Polícia Civil prende terceiro envolvido em homicídio ocorrido em Água Clara
Há 2 horas Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência Mário Moreira e Nísia Trindade reforçam importância da imunização
2
Há 5 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
3
Há 6 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
4
Há 6 dias Governo de MS entrega obras de pavimentação e apoia a 3ª edição da Feira AgroAngélica
5
Há 5 dias Governo do Estado inaugura pavimentação da Estrada Municipal NA-18, em Nova Andradina
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados