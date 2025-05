Emprega CG atinge 2.500 atendimentos em 2025 com edição nas Moreninhas

Com um mix de serviços e 140 atendimentos realizados em encaminhamentos para vagas de emprego, a 15ª edição do Emprega CG 2025 foi promovida na manhã desta quinta-feira (15), nas Moreninhas. O evento ofertou mil oportunidades de contratação imediata, com a presença de 15 empresas recrutadoras, e contribuiu para que a Funsat (Fundação Social do Trabalho) alcançasse a marca de 2.500 abordagens ao público em ações itinerantes realizadas neste ano.

A oportunidade foi bem aproveitada por Miguel Paulino dos Santos, de 52 anos. “Foi uma surpresa boa saber que tinha um evento como esse na nossa região. Ainda mais com a chance de ser contratado na hora. Para mim, que voltei a procurar emprego, o melhor é apostar na área em que já tenho experiência”, afirmou o morador do Jardim Moema, que tem passagens pela área como operador de empilhadeira.

Na mesma faixa etária, Hernandes de Freitas, de 51 anos, também participou da ação. “Não podia deixar passar essa chance, porque valoriza o bairro e aumenta as possibilidades de ser escolhido. Ideia ótima da Funsat! Quero logo ser encaminhado, pois meu Seguro-Desemprego está acabando”, relatou o morador local, que retirou a senha 44 para atendimento.

Entre os destaques da edição, uma das vagas mais disputadas foi a de “Atendente de Lojas e Mercados”, que não exigia experiência prévia. A oportunidade atraiu jovens como Kelly Caroline Feitosa e Heloisa Vitória Wruck, ambas de 20 anos.

“Só depende da gente. A empresa está aqui, a chance também. Se mostrarmos interesse e vontade de aprender, pode dar certo”, disse Kelly, moradora do Jardim Canguru.

Heloisa, do Jardim Centenário, também demonstrou otimismo. “A Funsat caprichou, porque trouxe muitas vagas e empresas. Além disso, podemos concorrer a mais de uma oportunidade, o que aumenta nossa confiança”, afirmou a jovem, que busca seu segundo registro com carteira assinada.

Formato itinerante do Emprega CG é aprovado pela população

Estreando no cadastro da Funsat, Fábio dos Santos Soares, de 16 anos, participou da entrevista para a vaga de assistente administrativo, motivado por um objetivo claro. “É uma área na qual vejo possibilidade de crescimento, tenho interesse em aprender mais e espero ser aprovado. Pensar em construir uma carreira é o meu diferencial. E esse formato do evento favorece muito essa conversa entre quem está começando e os recrutadores”, comentou o morador da Moreninha IV.

Já Lauryn Moura, de 22 anos, apostou em uma estratégia diferente. “Se posso me candidatar a mais de duas vagas, é melhor aproveitar. Ainda mais com boas empresas participando. Também consegui atualizar meu cadastro na Funsat, que fica bem longe da minha casa”, relatou a moradora próxima ao Parque Jacques da Luz, onde ocorreu o evento.

Desde o início do ano analisando oportunidades de trabalho, Lilian dos Santos, de 31 anos, afirmou que nunca esteve tão próxima de uma recolocação. “Já faz alguns meses que estou procurando. Certamente essa ação me deu mais esperança. Resta saber se vai dar certo, mas é excelente essa oportunidade que a Funsat nos dá — de, em uma manhã, podermos mudar nossa vida”, refletiu a moradora da região do Bandeira.

Cruzando a cidade, Arlindo Alves Pereira, de 32 anos, saiu do bairro São Jorge da Lagoa para participar das entrevistas imediatas. “É bem melhor do que pegar a carta de encaminhamento e depois correr atrás da empresa. Onde tiver um evento assim, vou comparecer — se ainda não tiver conseguido um emprego. A Prefeitura acerta ao olhar para os bairros”, afirmou.

Além dos encaminhamentos para vagas, o público pôde aproveitar outros serviços oferecidos no evento, como o balcão de renegociação da Águas Guariroba e os agendamentos da Subea (Superintendência de Bem-Estar Animal).

Para Daiele da Gama Lima, analista de Responsabilidade Social da concessionária Águas Guariroba, a diversidade de atendimentos fortalece o alcance social das ações. “É um sistema que funciona. Ele contribui para concentrar o público, organizar a distribuição dos serviços e atender regiões distintas da cidade. Excelente projeto adotado pela Funsat, e esperamos seguir nessa parceria”, concluiu.

