Educação

Fuvest divulga nesta quinta locais de prova; saiba onde se inscrever

Vestibular é o maior do país

23/10/2025 19h52
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Fuvest divulga nesta quinta (23), às 12h, os locais onde acontecerão as provas para o vestibular que serve como porta de entrada para os cursos da Universidade de São Paulo (USP). Uma novidade deste ano é a possibilidade de o candidato poder escolher onde quer fazer o exame. Consulte aqui.

A indicação da escola aplicadora da prova deverá ser realizada na Área do Candidato, no site da Fuvest. Os vestibulandos que confirmarem a inscrição antecipadamente terão prioridade na escolha.

As provas serão aplicadas em 32 cidades do estado de São Paulo e a escolha do local poderá ocorrer somente em cidades e regiões da capital onde houver duas ou mais escolas aplicadoras.

A primeira fase da prova acontece no dia 23 de novembro e a segunda, entre os dias 9 e 15 de dezembro.

*Estagiário da EBC sob supervisão de Odair Braz Junior

