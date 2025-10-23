WhatsApp

Polícia Civil - MS

PCMS participa de operação contra devio de cargas deflagrada pela PC de Santa Catarina

Nesta quinta-feira (23), a Delegacia de Investigação de Furtos e Roubos de Cargas da Diretoria Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil...

23/10/2025 19h52
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nesta quinta-feira (23), a Delegacia de Investigação de Furtos e Roubos de Cargas da Diretoria Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de Santa Catarina (DFRC/DEIC/PCSC), com o apoio das demais unidades da DEIC, das Polícias Civis dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Pará, do Gaeco de Uberaba/MG e com o suporte logístico e operacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP), deflagrou a operação denominada “Blackout IV” objetivando dar cumprimento à 34 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa especializada no desvio de cargas de módulos fotovoltaicas.

A ação foi realizada no âmbito do Projeto I.M.P.U.L.S.E., vinculado ao Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas (ENFOC), coordenado pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi/Senasp).

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Em Dourados, a DEFRON cumpriu um mandado de busca, no bairro Centro, em desfavor do suspeito L.A.F.A (27).

As investigações DFRC/DEIC sobre o desvio de placas solares tiveram início no ano de 2022 e, nas fases anteriores, os policiais lograram êxito na prisão de diversos motoristas e líderes da organização criminosa. A partir dos elementos coletados na última operação realizada e da análise do sigilo bancário deferido pela justiça, foi possível comprovar a prática de novos crimes de furto de cargas e identificar novos envolvidos, incluindo empresas que receptaram as cargas subtraídas. Além disso, a quebra do sigilo bancário demonstrou que os investigados movimentaram em curto espaço de tempo quantias superiores a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), incluindo pagamento para os motoristas que desviavam as cargas, pagamentos para servidores públicos que auxiliavam a organização e recebimento de valores por parte das empresas e pessoas físicas que receptavam as cargas.

Diante da vasta investigação produzida, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela concessão de 34 mandados de busca e apreensão, sendo que os pedidos foram integralmente acolhidos pela Vara Regional de Garantias de Itajaí após manifestação favorável do Ministério Público.

Os 34 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas foram cumpridos em 12(doze) municípios situados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Pará, sendo apreendido farto material que subsidiará os inquéritos e permitirá a responsabilização de todos os envolvidos.

