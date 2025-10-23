Polícia Civil captura ladrão de gado em Campo Grande

A Polícia Civil, por Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos (DERF), prendeu nesta quinta-feira (23), um, homem de 37 anos, com mandado de prisão em aberto por crime de abigeado. Ele foi capturado no Bairro Jardim das Acácias, em Campo Grande-MS.

Segundo apurado, o indivíduo possui várias passagens policiais por furto de gados, praticados em municípios do Mato Grosso do Sul. Além disso, ele figura como autor em Boletins de Ocorrências de receptação, roubo e violência doméstica.

O.J.M. estava com ordem de captura por condenação definitiva condenatória, expedida pelo juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Campo Grande. Após ser preso, ele foi conduzido à sede da DERF e posteriormente foi recambiado ao sistema prisional.