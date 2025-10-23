Hugo Motta anuncia votação de projetos sobre bebidas adulteradas e cobrança de bagagens

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que a pauta do Plenário, na semana que vem, vai incluir a votação do projeto que torna crime hediondo a falsificação e a adulteração de alimentos e bebidas ( PL 2307/07 ), e também da proposta que proíbe a cobrança de bagagem de mão em voos no Brasil (PL 5041/25).

"Votaremos ainda outras matérias fundamentais para o Brasil, envolvendo a segurança pública e o Outubro Rosa", afirmou. "Semana de muito trabalho pelo país! Vamos iniciar a próxima segunda (27) com votações em Plenário, num esforço concentrado até quinta".

A declaração foi dada em suas redes sociais, logo após a reunião de líderes desta quinta-feira (23).