Polícia Civil elucida furto a empresa, identifica três suspeitos, recupera objetos subtraídos e identifica receptador em Três Lagoas

Na tarde de ontem (14), a Polícia Civil, através dos agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) de Três Lagoas, elucidou um crime de furto duplamente qualificado, praticado em face de uma empresa de comércio de caminhões pesados, identificando a autoria e recuperando todos os objetos subtraídos, e ainda, flagrando o receptador em posse do material.

O crime ocorreu no último sábado (10), quando três funcionários retiraram onze baterias de caminhões do interior da empresa, e utilizando-se de um veículo de prestação de serviço do estabelecimento, transportaram os objetos até uma coleta de recicláveis, e lá venderam o material.

Após tomarem conhecimento do registro do furto, os investigadores iniciaram as diligências, e com base em análise de imagens de câmeras de segurança e entrevistas com testemunhas, logo conseguiram identificar o endereço da empresa de reciclagem que havia adquirido as baterias subtraídas, e já no local, o material foi encontrado e apreendido.

O responsável pelo estabelecimento foi ouvido na sede da SIG, onde confessou que havia adquirido o material, mas alegando que não sabia se tratar de produto de furto. Ele poderá ser processado pela prática do crime de receptação qualificada.

Os objetos recuperados pela SIG foram formalmente apreendidos e restituídos a empresa proprietária.

Já os suspeitos do furto, todos devidamente identificados, poderão responder pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de pessoas.

A SIG de Três Lagoas solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.