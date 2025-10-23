Deputado Zé Teixeira reforça compromisso com educação em MS

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, reafirmou durante a semana sua convicção de que investir em educação é valorizar o futuro. Nesse sentido, tem atuado intensamente na Casa de Leis para garantir mais recursos e melhores condições estruturais às escolas do Estado. O parlamentar apresentou uma série de indicações voltadas ao fortalecimento da rede de ensino, contemplando unidades escolares em diferentes municípios.

Uma das solicitações encaminhadas ao Governo do Estado pede a construção de duas salas específicas para aulas de Música e Atividades Físicas Funcionais na Escola Estadual Professor Joaquim Alfredo Soares Vianna, em Caarapó. A proposta, que também reflete a preocupação do vereador Flávio Manezinho, busca atender às necessidades estruturais da instituição, reconhecida por seus projetos pedagógicos voltados à formação integral dos estudantes.

Segundo o parlamentar, os novos espaços permitirão ensaios, oficinas e atividades culturais em ambiente adequado, com isolamento acústico, além de oferecer condições apropriadas para a prática de exercícios físicos, incentivando hábitos saudáveis e o equilíbrio físico e mental dos alunos.

Outra indicação foi direcionada aos deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul, solicitando apoio para a viabilização de recursos da União destinados à aquisição de materiais pedagógicos, mobiliários e brinquedos para a Escola Municipal Professor Luizinho – Polo, em Ivinhema.

O pedido atende à solicitação do vereador Professor Erlon e da diretora Rosicleia Escarmanhani, que destacaram a importância da modernização dos ambientes escolares para os cerca de 350 estudantes atendidos pela unidade. A medida busca garantir um espaço mais acolhedor, funcional e seguro, além de fortalecer o processo de ensino e aprendizagem.

Zé Teixeira também encaminhou expediente ao Governo do Estado solicitando a instalação de dois aparelhos de ar-condicionado de 18 mil BTUs na Escola Estadual Professor Antônio Salústio Areias, em Aquidauana.

A demanda partiu da direção da escola, que recentemente recebeu 20 novos computadores, mas enfrenta dificuldades devido ao calor intenso da região, o que compromete o uso adequado dos equipamentos e o conforto de alunos e professores. A climatização da sala de Tecnologia Educacional beneficiará cerca de 200 estudantes, além de toda a equipe pedagógica, garantindo melhores condições de aprendizado e pesquisa.