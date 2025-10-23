WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Deputado Zé Teixeira reforça compromisso com educação em MS

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, reafirmou durante a semana sua convicção ...

23/10/2025 16h39
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, reafirmou durante a semana sua convicção de que investir em educação é valorizar o futuro. Nesse sentido, tem atuado intensamente na Casa de Leis para garantir mais recursos e melhores condições estruturais às escolas do Estado. O parlamentar apresentou uma série de indicações voltadas ao fortalecimento da rede de ensino, contemplando unidades escolares em diferentes municípios.

Uma das solicitações encaminhadas ao Governo do Estado pede a construção de duas salas específicas para aulas de Música e Atividades Físicas Funcionais na Escola Estadual Professor Joaquim Alfredo Soares Vianna, em Caarapó. A proposta, que também reflete a preocupação do vereador Flávio Manezinho, busca atender às necessidades estruturais da instituição, reconhecida por seus projetos pedagógicos voltados à formação integral dos estudantes.

Segundo o parlamentar, os novos espaços permitirão ensaios, oficinas e atividades culturais em ambiente adequado, com isolamento acústico, além de oferecer condições apropriadas para a prática de exercícios físicos, incentivando hábitos saudáveis e o equilíbrio físico e mental dos alunos.

Outra indicação foi direcionada aos deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul, solicitando apoio para a viabilização de recursos da União destinados à aquisição de materiais pedagógicos, mobiliários e brinquedos para a Escola Municipal Professor Luizinho – Polo, em Ivinhema.

O pedido atende à solicitação do vereador Professor Erlon e da diretora Rosicleia Escarmanhani, que destacaram a importância da modernização dos ambientes escolares para os cerca de 350 estudantes atendidos pela unidade. A medida busca garantir um espaço mais acolhedor, funcional e seguro, além de fortalecer o processo de ensino e aprendizagem.

Zé Teixeira também encaminhou expediente ao Governo do Estado solicitando a instalação de dois aparelhos de ar-condicionado de 18 mil BTUs na Escola Estadual Professor Antônio Salústio Areias, em Aquidauana.

A demanda partiu da direção da escola, que recentemente recebeu 20 novos computadores, mas enfrenta dificuldades devido ao calor intenso da região, o que compromete o uso adequado dos equipamentos e o conforto de alunos e professores. A climatização da sala de Tecnologia Educacional beneficiará cerca de 200 estudantes, além de toda a equipe pedagógica, garantindo melhores condições de aprendizado e pesquisa.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foragido por crime patrimonial é preso pela Polícia Civil em Campo Grande
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende três homens e apreende duas pistolas em Coxim
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar, através do PROMUSE, participa de formação sobre enfrentamento à violência contra a mulher promovida pelo TJMS em Paranaíba
Nioaque, MS
Atualizado às 16h05
36°
Tempo nublado Máxima: 37° - Mínima: 21°
34°

Sensação

3.17 km/h

Vento

17%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 59 minutos Governo precisa de R$ 27 bi para cumprir meta, afirma IFI
Há 59 minutos Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Há 60 minutos Plínio Valério pede votação de proposta que limita mandato de ministros do STF
Há 2 horas Deputado Zé Teixeira reforça compromisso com educação em MS
Há 2 horas Foragido por crime patrimonial é preso pela Polícia Civil em Campo Grande
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência Mário Moreira e Nísia Trindade reforçam importância da imunização
2
Há 5 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
3
Há 6 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
4
Há 5 dias Governo de MS entrega obras de pavimentação e apoia a 3ª edição da Feira AgroAngélica
5
Há 5 dias Governo do Estado inaugura pavimentação da Estrada Municipal NA-18, em Nova Andradina
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados