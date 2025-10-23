Foragido por crime patrimonial é preso pela Polícia Civil em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF) efetuou, na manhã desta quinta-feira (23), a prisão de um estelionatário de 59 anos, investigado pela Delegacia de Rio Brilhante-MS. A ação aconteceu durante diligências voltadas ao combate de crimes patrimoniais no bairro Conjunto União, em Campo Grande-MS.

Contra o indivícuo havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Rio Brilhante. A ordem judicial foi emitida pelo juiz da referida Comarca, em razão de envolvimento em crimes contra o patrimônio (estelionato). O capturado será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão representa mais um avanço nas ações da instituição, voltadas à repressão qualificada de delitos que afetam diretamente a segurança da população.