Polícia Civil - MS

Foragido por crime patrimonial é preso pela Polícia Civil em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF) efetuou, na manhã desta quinta-feira (23), a prisã...

23/10/2025 16h39
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF) efetuou, na manhã desta quinta-feira (23), a prisão de um estelionatário de 59 anos, investigado pela Delegacia de Rio Brilhante-MS. A ação aconteceu durante diligências voltadas ao combate de crimes patrimoniais no bairro Conjunto União, em Campo Grande-MS.

Contra o indivícuo havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Rio Brilhante. A ordem judicial foi emitida pelo juiz da referida Comarca, em razão de envolvimento em crimes contra o patrimônio (estelionato). O capturado será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. 

De acordo com a Polícia Civil, a prisão representa mais um avanço nas ações da instituição, voltadas à repressão qualificada de delitos que afetam diretamente a segurança da população.  

