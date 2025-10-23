WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende três homens e apreende duas pistolas em Coxim

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Coxim, prendeu em flagrante, na noite desta quarta-feira (22), três homens ident...

23/10/2025 16h39
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Coxim, prendeu em flagrante, na noite desta quarta-feira (22), três homens identificados como: W.V.F.R., L.F.N.A. e T.C.A. e apreendeu duas pistolas calibre 9mm e 22 munições de mesmo calibre. A ação teve início após denúncia anônima.

Segundo informado, haveria uma negociação de armas de fogo em uma residência localizada na Rua Taquari, no Bairro Senhor Divino, em Coxim. Foi realizado monitoramento no local e os investigadores visualizaram três indivíduos saindo do imóvel em atitude suspeita, o que motivou a abordagem para averiguação da denúncia.

Com W.V.F.R. os policiais encontraram as duas pistolas de calibre 9mm, sendo uma da marca Taurus, com número de série aparente, e outra da marca Canik, com a numeração suprimida. Além disso, foram localizadas de 22 munições e um aparelho celular.

Diante da situação de flagrante, os três homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Coxim. Segundo a Polícia Civil, há indícios de que as armas seriam utilizadas na prática de crimes na cidade e região.

Serviço –Denúncias para a 1ª Delegacia de Coxim podem ser feitas pelos números: (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e o anonimato dos denunciantes são garantidos.

