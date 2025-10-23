WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar, através do PROMUSE, participa de formação sobre enfrentamento à violência contra a mulher promovida pelo TJMS em Paranaíba

Nos dias22 e 23 de outubro de 2025, a equipe técnica doPrograma Mulher Segura (PROMUSE)do 13º Batalhão de Polícia Militar, composta peloSubtenente ...

23/10/2025 15h31
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Nos dias22 e 23 de outubro de 2025, a equipe técnica doPrograma Mulher Segura (PROMUSE)do 13º Batalhão de Polícia Militar, composta peloSubtenente PM Antunes, 1º Sargento Jurandir, 3º Sargento PM Belo, 3º Sargento Romildo e Cabo PM Jaqueline, participa de uma importanteformação promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

O evento é realizado naUniversidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), emParanaíba, nos horários de08h às 12h e das 14h às 18h, e tem como público-alvo os profissionais que integram aRede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, abrangendo as áreas da Saúde, Assistência Social, Educação, Sistema de Justiça, Segurança Pública, Conselhos e demais órgãos parceiros.

A capacitação tem como objetivofortalecer o fluxo de atendimento,alinhar práticas interinstitucionaiseaprofundar conhecimentospara garantir respostas mais eficazes, humanizadas e integradas às mulheres e meninas em situação de violência.

A participação da equipe do PROMUSE reforça o compromisso daPolícia Militar de Mato Grosso do Sulcom aproteção, acolhimento e valorização da mulher, atuando de forma articulada com os demais órgãos da rede de enfrentamento à violência.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM –
Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM

