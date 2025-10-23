WhatsApp

Militares do Exército Brasileiro realizam visita à Unidade do 13º BPM

Paranaíba (MS) – O 13º Batalhão de Polícia Militar recebeu, nesta quarta-feira (22/10), a visita dos militares do Exército Brasileiro.Após o evento...

23/10/2025 15h31
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Paranaíba (MS) – O 13º Batalhão de Polícia Militar recebeu, nesta quarta-feira (22/10), a visita dos militares do Exército Brasileiro.

Após o evento da solenidade de Compromisso à Bandeira Nacional e entrega de Certificados de Dispensa de Incorporação (CDI) aos jovens alistados do município de Paranaíba, os militares do Exército foram convidados pelo Tenente Coronel Paulo, a conhecerem as dependências do 13° BPM.

Estiveram presentes o Tenente-Coronel Alexandre Vicente Veloso de Lima, Chefe do Posto de Recrutamento e Mobilização (PRM) e o Tenente César Marciano de Paiva, Delegado de Serviço Militar da 4ª Delegacia, ambos da cidade de Campo Grande/MS.

A visita contou com a presença do Subcomandante do 13° BPM, Major Lopes, e reforça a parceria, cordialidade existente e o fortalecimento dos laços Institucionais entre o Exército Brasileiro e a Polícia Militar.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM
Acesse nossas redes sociais: Facebook e Instagram

