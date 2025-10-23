Reunião entre Hashioka e governador Riedel reforça parceria pelo desenvolvimento do Estado

Na última quarta-feira (22), o deputado estadual Roberto Hashioka se reuniu com o governador Eduardo Riedel para tratar de pautas voltadas ao fortalecimento dos municípios sul-mato-grossenses. Durante o encontro, foram discutidas ações conjuntas e estratégias que visam impulsionar o desenvolvimento regional, melhorar a infraestrutura e ampliar as oportunidades.

O deputado destacou a importância da parceria e reforçou o compromisso de manter um diálogo constante em favor do progresso do Estado. “O governador tem sido sempre muito atencioso e receptivo às nossas demandas, compreendendo a relevância de atender às necessidades dos municípios. Esse trabalho conjunto é fundamental para que possamos continuar avançando com projetos e iniciativas que realmente façam a diferença na vida da população”, finalizou o parlamentar.