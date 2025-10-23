WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Senado Federal

Zequinha Marinho critica uso de imagens de satélite em embargos ambientais

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) criticou em pronunciamento na quarta-feira (22)os embargos ambientais realizados pelo Instituto Brasileiro...

23/10/2025 14h27
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) criticou em pronunciamento na quarta-feira (22)os embargos ambientais realizados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na Região Amazônica. As autuações, disse o senador, são feitas com base em imagens de satélite, sem garantir o direito de defesa dos produtores rurais. O parlamentar afirmou que entre janeiro e setembro de 2025 foram registrados mais de 3.500 embargos por desmatamento em todo o país, sendo a Amazônia responsável por mais de 60% dos casos.

— O uso ostensivo de imagem de satélite, por mais avançado que seja o nível de sensoriamento, não pode substituir o devido processo legal. Embargar sem ouvir, sem investigar com profundidade, é punir sem justiça. É preciso que os embargos sejam acompanhados de ações integradas de regularização fundiária, recuperação ambiental e educação técnica. O embargo deve ser um instrumento de transformação, não apenas um instrumento de punição — disse.

O senador também criticou decisão recente do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que validou o uso de imagens de satélite nos embargos. Segundo Zequinha, a medida dificulta o trabalho de defesa dos produtores e amplia o tempo de regularização. Ele afirmou que, após a autuação, o proprietário leva em média dois anos para reverter o embargo e recuperar o acesso a crédito e programas de incentivo.

Para 2026, propomos caminhos concretos, integração de bases públicas, como o Sicar [Sistema Nacional deCadastro Ambiental Rural], a Sigef [Sistema de Gestão Fundiária], Prodes [Projeto de Monitoramento do Desmatamento por Satélite]e o cadastro de embargos do Ibama, [com] transparência nos dados e acesso a informação qualificada e investimento em práticas produtivas sustentáveis. Embargar pode até ser necessário, mas prevenir é mais inteligente e mais eficiente. [...] Embargos por desmatamento são indicadores da pressão sobre nossos ecossistemas e do desafio de concluir a produção rural com conservação ambiental— disse.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Projeto de Pedro Chaves teve parecer favorável de Veneziano Vital do Rêgo e vai ao Plenário com pedido de urgência - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Avança resolução que facilita aditamento de dívidas dos estados com a União
Presidente da CAE, Renan Calheiros quer ouvir Gabriel Galípolo sobre leniência do BC com Roberto Campos Neto - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado CAE convida Galípolo a explicar acordo de leniência do BC com Campos Neto
Omar Aziz votou pela aprovação da proposta, apresentada por Jaques Wagner - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado CAE aprova inclusão de cooperativas no Pronampe
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
37°
Parcialmente nublado Máxima: 37° - Mínima: 21°
35°

Sensação

3.23 km/h

Vento

17%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 43 minutos Projeto propõe troca do termo “Síndrome de Down” por “Trissomia do Cromossomo 21” em documentos e leis
Há 43 minutos Zequinha Marinho critica uso de imagens de satélite em embargos ambientais
Há 43 minutos Jateí celebra destinação de emenda do deputado Zé Teixeira
Há 2 horas 13º BPM Marca Presença na Cerimônia Cívico-Militar de Compromisso à Bandeira Nacional e Dispensa de Incorporação em Paranaíba
Há 2 horas Polícia Civil promove Summit de Investigação Criminal Tecnológica em Campo Grande
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência Mário Moreira e Nísia Trindade reforçam importância da imunização
2
Há 5 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
3
Há 7 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 6 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
5
Há 5 dias Governo de MS entrega obras de pavimentação e apoia a 3ª edição da Feira AgroAngélica
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados