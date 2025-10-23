Jateí celebra destinação de emenda do deputado Zé Teixeira

As lideranças políticas de Jateí estão comemorando mais uma importante conquista para o município. O deputado estadual Zé Teixeira destinou uma emenda parlamentar de R$ 200 mil para garantir a modernização da Academia do Idoso de Jateí, que será coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

A prefeita Cileide Cabral de Brito junto com o vice Francisco Alves de Araújo, o Tiquinho, fazem questão de parabenizar a atitude do deputado Zé Teixeira que, mais uma vez, atende o município de Jateí com atos concretos de ajuda financeira em benefício da população local.

Com este aporte financeiro, a intenção da administração municipal é de implantar uma academia para servir de modelo para a região, garantido aos idosos do Projeto Conviver um centro de atividades físicas moderno e de excelência. "Gratidão que transborda”, resumiu a prefeita Cileide e o vice Tiquinho.

“Esse importante recurso será utilizado para atender a Academia do Idoso, um espaço dedicado ao cuidado, à saúde e à alegria de quem tanto já contribuiu com nossa comunidade. Obrigado, deputado Zé Teixeira, por acreditar em Jateí e apoiar nossos idosos com tanto carinho”, completam.

Texto: Redação do Site MS News