13º BPM Marca Presença na Cerimônia Cívico-Militar de Compromisso à Bandeira Nacional e Dispensa de Incorporação em Paranaíba

Paranaíba (MS) – Em um importante ato de civismo e compromisso com a Pátria, a Polícia Militar, por meio do seu 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM), participou da solenidade de Compromisso à Bandeira Nacional e entrega de Certificados de Dispensa de Incorporação (CDI) aos jovens alistados do município. O evento ocorreu no dia 22 de outubro em Paranaíba.

A cerimônia foi conduzida pela Secretária da Junta do Serviço Militar, Érica Cristina, e teve a participação do Tenente-Coronel Paulo e o Subtenente Lacerda, além da honrosa presença do Tenente-Coronel Veloso e o Tenente César do Exército Brasileiro que vieram da cidade de Campo Grande prestigiar o evento.

Durante a cerimônia, num momento solene os jovens dispensados do serviço militar inicial prestaram o juramento de honrar e defender a Nação, mesmo não seguindo a carreira militar ativamente. Estiveram presentes no evento o Secretário de governo, Deoclécio Pereira, a Promotora de Justiça, Juliana Nonato e a Secretaria de educação, Tanandra Leal.

https://www.pm.ms.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/Video-do-WhatsApp-de-2025-10-22-as-10.12.12_ccd1d0eb.mp4 A presença de autoridades militares do 13º BPM destacou a importância da integração entre as Forças Armadas, Forças Auxiliares e a comunidade local, reforçando os valores de cidadania, lealdade e responsabilidade. O Comandante do 13º BPM, ressaltou a relevância do evento, parabenizando os jovens e enfatizando que, apesar da dispensa, e não termos Unidade do Exército no município, que propicie essa experiência com a carreira militar, poderão ingressar nos Quadros da Forças Armadas, da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, por meio de processo seletivo ou concurso público, através de estudos e dedicação para a realização das provas. A solenidade transcorreu com a emoção do Juramento à Bandeira e a entrega dos documentos que regularizam a situação militar dos jovens perante o país.













Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM –

