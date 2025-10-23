WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
PM - MS

13º BPM Marca Presença na Cerimônia Cívico-Militar de Compromisso à Bandeira Nacional e Dispensa de Incorporação em Paranaíba

Paranaíba (MS) – Em um importante ato de civismo e compromisso com a Pátria, a Polícia Militar, por meio do seu 13º Batalhão de Polícia Militar (BP...

23/10/2025 13h21
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Paranaíba (MS) – Em um importante ato de civismo e compromisso com a Pátria, a Polícia Militar, por meio do seu 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM), participou da solenidade de Compromisso à Bandeira Nacional e entrega de Certificados de Dispensa de Incorporação (CDI) aos jovens alistados do município. O evento ocorreu no dia 22 de outubro em Paranaíba.

A cerimônia foi conduzida pela Secretária da Junta do Serviço Militar, Érica Cristina, e teve a participação do Tenente-Coronel Paulo e o Subtenente Lacerda, além da honrosa presença do Tenente-Coronel Veloso e o Tenente César do Exército Brasileiro que vieram da cidade de Campo Grande prestigiar o evento.

Durante a cerimônia, num momento solene os jovens dispensados do serviço militar inicial prestaram o juramento de honrar e defender a Nação, mesmo não seguindo a carreira militar ativamente. Estiveram presentes no evento o Secretário de governo, Deoclécio Pereira, a Promotora de Justiça, Juliana Nonato e a Secretaria de educação, Tanandra Leal.

A presença de autoridades militares do 13º BPM destacou a importância da integração entre as Forças Armadas, Forças Auxiliares e a comunidade local, reforçando os valores de cidadania, lealdade e responsabilidade.

O Comandante do 13º BPM, ressaltou a relevância do evento, parabenizando os jovens e enfatizando que, apesar da dispensa, e não termos Unidade do Exército no município, que propicie essa experiência com a carreira militar, poderão ingressar nos Quadros da Forças Armadas, da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, por meio de processo seletivo ou concurso público, através de estudos e dedicação para a realização das provas.

A solenidade transcorreu com a emoção do Juramento à Bandeira e a entrega dos documentos que regularizam a situação militar dos jovens perante o país.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Prefeita Cileide Cabral e deputado Zé Teixeira Jateí celebra destinação de emenda do deputado Zé Teixeira
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil promove Summit de Investigação Criminal Tecnológica em Campo Grande
HR de Dourados começa a funcionar com apoio e cobrança firme de Lia Nogueira
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
37°
Parcialmente nublado Máxima: 37° - Mínima: 21°
35°

Sensação

3.23 km/h

Vento

17%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 43 minutos Projeto propõe troca do termo “Síndrome de Down” por “Trissomia do Cromossomo 21” em documentos e leis
Há 43 minutos Zequinha Marinho critica uso de imagens de satélite em embargos ambientais
Há 43 minutos Jateí celebra destinação de emenda do deputado Zé Teixeira
Há 2 horas 13º BPM Marca Presença na Cerimônia Cívico-Militar de Compromisso à Bandeira Nacional e Dispensa de Incorporação em Paranaíba
Há 2 horas Polícia Civil promove Summit de Investigação Criminal Tecnológica em Campo Grande
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência Mário Moreira e Nísia Trindade reforçam importância da imunização
2
Há 5 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
3
Há 7 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 6 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
5
Há 5 dias Governo de MS entrega obras de pavimentação e apoia a 3ª edição da Feira AgroAngélica
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados