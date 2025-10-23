Polícia Civil promove Summit de Investigação Criminal Tecnológica em Campo Grande

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul vai realizar, no dia 4 de novembro, o Summit de Investigação Criminal Tecnológica, em Campo Grande. O evento será realizado das 8h às 17h, no Auditório Bioparque Pantanal, e reunirá representantes das Polícias Judiciárias (Civil e Federal), do Ministério Público, do Poder Judiciário e de grandes empresas do setor tecnológico.

O encontro tem como objetivo a modernização das práticas de investigação criminal em ambiente digital, com foco na capacitação contínua e na atualização técnica de profissionais que atuam em investigações criminais complexas. De acordo com os organizadores do evento, essa integração entre órgãos de persecução penal e plataformas digitais é essencial para fortalecer a cooperação em segurança pública, especialmente no enfrentamento de crimes cibernéticos, financeiros e transnacionais.

Como palestrantes o evento contará com: a Delegada Anne Karine Trevizan, titular da DEPCA/PCMS; Delegado Alessandro Barreto, da CIBERLAB/DIPOL-MISP, referência nacional em crimes cibernéticos; Delegado Guilherme Caselli de Araújo, da DCCIBER/PCSP; Investigador Jefferson Maidana, da DEPCA/PCMS e Investigador Anderson Antônio Corrêa, da DEPCA/PCMS.

Além disso, haverá um painel “Plataformas Digitais”, com: Marcos Paulo Peron – Representante da Kodex Global; Antônio Trigueiro da Silva – Representante do Google Brasil; Aristides de Moura – Representante da Microsoft; Mário Cunha – Representante da Uber e Paulo de Deus – Representante do TikTok.

O Summit será gratuito, destinado para policiais civis, policiais federais, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. As inscrições serão feitas pela plataforma Google Forms através de link que será enviado via institucional.

por Acadepol