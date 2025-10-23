HR de Dourados começa a funcionar com apoio e cobrança firme de Lia Nogueira

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) comemora um dos momentos mais aguardados pela população de Dourados e de todo o Sul do Estado, nesta segunda-feira (27), iniciará oficialmente as operações do Hospital Regional de Dourados, um marco histórico para a saúde pública de Mato Grosso do Sul.

Para Lia, que desde o início do mandato vem cobrando e acompanhando de perto cada etapa dessa conquista, o início dos atendimentos representa esperança, alívio e dignidade para milhares de famílias que antes precisavam se deslocar centenas de quilômetros em busca de atendimento especializado.“O Hospital Regional é um sonho que começa a se tornar realidade. É o resultado de muita luta, de cobrança, de trabalho sério. A saúde pública de Dourados e da região sempre foi a nossa prioridade. Aqui a gente não fala, a gente faz”, destacou a deputada.

O hospital vai atender 33 municípios da região, com centro de diagnóstico, exames e serviços especializados. A expectativa é que ele desafogue o sistema e reduza o fluxo de pacientes que hoje precisam se deslocar até Campo Grande para conseguir atendimento.

O governador Eduardo Riedel (PP) reforçou a importância dessa entrega e o papel da deputada na construção desse avanço. “A deputada Lia Nogueira tem cobrado muito, e com razão. O Hospital Regional vai transformar o atendimento da região, garantindo exames e consultas de excelência. É uma conquista coletiva, mas que tem na Lia uma das suas maiores defensoras.”

Além de apoiar a implantação do Hospital Regional, Lia Nogueira tem se destacado pelo investimento direto na estrutura de saúde de Dourados. Em apenas três anos de mandato, destinou R$ 3 milhões em emendas parlamentares para o setor, viabilizando a compra de 100 camas hospitalares, monitores de UTI, aspiradores, mantas eletrônicas e equipamentos para a UPA, o Hospital da Vida, além de todos os postos de saúde, tanto dos bairros, quanto das aldeias e distritos.

A deputada também garantiu a contratação de um neuropediatra, atendendo a uma demanda antiga das famílias atípicas de Dourados, além de ter direcionado recursos ao Hospital do Amor, que recebeu novos aparelhos de ultrassom e outros equipamentos voltados ao atendimento da mulher. “Cada conquista é fruto de muito trabalho e compromisso com quem mais precisa. O Hospital Regional vai salvar vidas, vai diminuir distâncias e trazer mais dignidade. Esse é o nosso propósito: cuidar das pessoas”, finalizou Lia Nogueira.